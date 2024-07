Während in Europa schon der 5. Juli ist, dauerten an der US-Westküste die Fourth-of-July-Feierlichkeiten bis vor kurzem noch an. Auch auf der Außen-LED von The Sphere in Las Vegas ist die Show noch am Laufen. Ein Jahr, nachdem die Außen-LED der Riesenkugel – die Exosphere – das erste Mal blinkte, gab es wieder eine Spezialeinlage zum Independence Day.

Für uns Europäer lief die Show quasi im Frühstücksfernsehen. Denn heute startet die Betreiberfirma Sphere Entertainment einen offiziellen 24/7-Livestream, genannt XO Sphere, präsentiert vom Telco-Konzern Verizon. Wir haben zur morgendlichen Tasse Kaffee reingeschaut.

Eines der Hauptmotive der Animation waren natürlich die Stars und Stripes, die sich diesmal als Flagge um die Exosphere wanden. Beeindruckend waren auch die Pferde, die aus dem Inneren der Kugel herausgaloppierten. Und weil es nicht nur der amerikanische Unabhängigkeitstag, sondern auch der Geburtstag der Exosphere war, webten die Macher alle vergangenen LED-Shows in die Animation ein.

Das Ganze war von einer entsprechenden Soundkulisse begleitet – die zweite Premiere neben dem Livestream. XO Audio lieferte erstmals synchronisierte Audiodateien zum Content auf der Exosphere, in live und in der Übertragung. XO Audio kommt wie die Fourth-of-July-Show Sphere Studios, den Sphere-eigenen Content-Machern.

Zwei Mal war die rund zwanzigminütige Show zu sehen. Jedes Mal endete sie mit einer Feuerwerksanimation. Ab sofort kann man über die Sphere-Website oder auch auf Youtube rund um die Uhr auf die Exosphere blicken.

