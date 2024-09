Das Creative-Tech-Unternehmen Moment Factory, bekannt unter anderem durch Singapurs Changi Airport, gründet eine neue Geschäftseinheit. Die Einheit „Moment Factory Originals“ stellt bereits bestehende immersive Multimedia-Installationen Dritten zur Verfügung. So kann Moment Factory kostenpflichtige Attraktionen anbieten, ohne sich um alle operativen Aspekte kümmern zu müssen.

Dieser Artikel erschien zuerst in englischer Sprache auf Sixteen-Nine, dem invidis-Contentpartner.

Moment Factory Originals basiert auf einer Bibliothek von immersiven Experience-Welten, die das Unternehmen rund um die Welt realisierte – von Projektionsshows in Kirchen bis hin zu Multimedia-Nachtspaziergängen in Wäldern. Die Lumina Night Walk Serie zum Beispiel wurde in weniger als einem Jahrzehnt an mehr als 20 Orten eingesetzt und wird in den nächsten drei Monaten weltweit fast 10 neue Produktionen auf den Markt bringen.

Moment Factory, einer der bekanntesten Anbieter von Creative Tech auf der Welt, will in den nächsten fünf Jahren zudem zahlreiche neue Attraktionen auf den Markt bringen. Um das zu erreichen, so die PR-Abteilung, soll sich die neue Abteilung auf den Vertrieb dieser Experiences spezialisieren. Das Team soll direkt mit Veranstaltern, Betreibern und Eigentümern von Veranstaltungsorten zusammenarbeiten, um die bestehenden Shows effizient zu produzieren und zu vermarkten sowie einen effektiven Vertrieb auf globaler Ebene sicherzustellen.

Außerdem gab Moment Factory seinen ersten externen Investor bekannt: ein familiengeführtes lokales Unternehmen namens Financière Outremont, das nun ein Minderheitsaktionär ist. „Dies wird zur Expansion von Moment Factory beitragen und seine Vision für die Zukunft immersiver Erlebnisse in noch größerem Maßstab zum Leben erwecken“, sagt Sakchin Bessette, Mitbegründer und Executive Creative Director von Moment Factory.

Moment Factory leistete in den vergangenen Jahren zwar viel Arbeit für Drittkunden wie Flughäfen, verfügt aber auch über eine beeindruckende Sammlung an eigens produzierten immersiven Projekten. Diese Projekte zu entwickeln und zu verwalten, braucht viele Ressourcen. Die Lizenzierung dieser Experiences wird zwar mehr Arbeit als nur den Abschluss eines Geschäfts und das Versenden einer Datei erfordern, aber viel weniger als Mitarbeiter vor Ort zu beschäftigen. Außerdem kann Moment Factory so Projekte vermarkten, die bereits realisert, genutzt und bezahlt wurden.