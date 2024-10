Kylian Mbappé wird Anteilseigner des fränkischen TV-Herstellers Loewe: Über seine Investmentfirma Coalition Capital erwarb der 25-jährige Fußballstar eine Minderheitsbeteiligung von mehr als 10 Prozent. Die 1923 gegründete Marke Loewe will dank des prominenten Partners ihre Verkäufe nicht nur revitalisieren, sondern in ganz neue Sphären schicken: In den nächsten beiden Jahren soll der Umsatz von 60 Millionen auf 300 Millionen Euro steigern, wie CEO Aslan Khabliev dem Nachrichtenportal Bloomberg mitteilte.

Das Unternehmen war 2019 in Schieflage geraten und hatte die Produktion am Standort Kronach eingestellt. Kurz darauf stieg der Investor Skytec Group ein, der Loewe seitdem auf Vordermann bringen will. Neben den Luxus-TVs setzt die Marke jetzt verstärkt auf hochpreisige Audio-Geräte und „smartere“ TVs, unter anderem mit der eigenen Streaming-Plattform SL7.

Mit Kilian Mbappé will Loewe sich stärker bei der jungen, technikaffinen Zielgruppe positionieren und seine globale Reichweite ausbauen. Besonders im Visier stehen die Märkte Asien und Nordamerika. Den Börsengang sieht der Loewe-CEO als mögliche Konsequenz einer zufriedenstellenden Expansion.

Loewe hatte den Real-Madrid-Stürmer Anfang des Jahres zunächst als Markenbotschafter gewinnen können. Aslan Khabliev sieht ihn als „idealen Partner“ für die Modernisierung der Marke, da sein Einfluss über den Sport hinausgehe – gerade bei einer neuen Generation von Konsumenten. Als Brand Ambassador hatte Kilian Mbappé mit seiner Anhängerschaft, unter anderem seine 122 Millionen Instagram-Follower, die Verkäufe des gemeinsam entwickelten Bluetooth-Speakers „Loewe We Hear Pro“ gepusht, wie Aslan Khabliev gegenüber Bloomberg mitteilt.

„Gemeinsam werden wir unsere Tradition bei Premium-Produkten mit Kylians globaler Anziehungskraft kombinieren und beeindruckende Innovationen vorantreiben, die sowohl Luxus als auch modernste Technologie widerspiegeln“, sagt der CEO. Kilian Mpappé wiederum freue sich, Loewe dabei zu unterstützen “ sie weiterzuentwickeln, um den Ansprüchen der Kunden von heute gerecht zu werden“.