Ab dem 1. Oktober ist Olaf-Norman Brandt Head of Business Development & Partnership beim in Berlin ansässigen Video-Vermarkter Red Pineapple Media, gehört. In der neu geschaffenen Funktion verantwortet Olaf-Norman Brandt zum einen den Ausbau des Publisher-Netzwerkes von Red Pineapple Media, das seit Juli 2024 mehrheitlich zur Score Media Group gehört.

Im Fokus stehen hier die zur nationalen Vermarktungsplattform gehörenden regionalen Medienhäuser mit ihren journalistischen Premium-Umfeldern. Gleichzeitig ist der 46-Jährige erster Ansprechpartner und Schnittstelle zur Score Media Group. Zu seinen weiteren Tätigkeitsbereichen zählen die Identifikation von Marktchancen und neuen Geschäftsfeldern.

Stationen unter anderem bei Axel Springer

Der Kommunikationsexperte kommt von Showheroes, wo er seit 2018 den Vertrieb und die Implementierung von Instream-Videolösungen wie auch den Ausbau und die Pflege des Premium-Publisher-Netzwerks verantwortet hat. Weitere Stationen seiner Karriere waren unter anderem Bild Brand Studio Digital bei Axel Springer, Magic Internet oder auch Tape Media.

„Erst im Juli haben wir Red Pineapple Media übernommen, jetzt legen wir mit Olaf richtig los. Er ist ein absoluter Profi und kennt sich im Publishing-Bereich wie auch mit Bewegtbildwerbung bestens aus. Mit ihm als Schnittstelle in den Markt, in unsere Häuser und in die Score Media Group hinein haben wir einen wichtigen Baustein für den weiteren erfolgreichen Ausbau des Wachstumsmarktes Video Advertising gewonnen“, sagt Carsten Dorn, Geschäftsführer der Score Media Group.