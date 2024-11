Das hört sich erst einmal nicht schlecht an: das erste Rugged-5G-Projektor-Tablet der Welt. Damit bewirbt der chinesische Hersteller 8849 sein neues Tablet namens Tank Pad, das extreme Haltbarkeit „mit Komfort und Funktionalität im Büro oder in der freien Natur“ kombiniert.

Für diese Flexilbität sorgt auch ein besonderes Merkmal: ein eingebauter 100-Lumen-Beamer, der spontane Präsentationen ebenso möglich machen soll wie Kinosessions unter freiem Himmel.

Signage Sunday Mit Signage Sunday präsentiert invidis Themen und Geschichten jenseits des Digital Signage-Alltags. Projekte, Trends und Köpfe, die direkt oder auch nur indirekt Einfluss auf die Branche haben und die in der werktäglichen Berichterstattung untergehen würden. Oder leicht skurrile Züge aufweisen. Das besondere Wochenendfeature mit invidis.

Nun sind Laptops, die über einen integrierten Beamer verfügen, nichts Neues. Lenovo hat derartige Geräte bereits vor zehn Jahren angeboten. Doch durchgesetzt haben sie sich nicht wirklich.

In der Promotion für das neue Produkt wird dieses spezielle Feature zwar betont, doch der Schwerpunkt wird anders gesetzt. Man sieht das Tablet komplett in Holzmulch eingegraben sowie im Fluß versenkt – und dann wird es benutzt, um einen Zelt-Hering einzuschlagen. Mit der Display-Seite. Da staunt der Laie, und der Fachmann wundert sich. Denn man war doch der Ansicht, dass vor allem praktische Privat- und Büro-Applikationen die Spezialität des Tank Tablets seien. Doch wenn man schon ein Rugged-Produkt hat, sollte man schon zeigen, was das drauf hat.

Die Präsentation erinnert ein wenig an die Werbungen für gewisse Allzweck-Survival-Tools wie allmächtige Multi-Purpose-Spaten oder zentnerschwere Stablampen. Immerhin wird kein Einsatz zur Selbstverteidigung gezeigt.

Aber vielleicht kann die Digital Signage-Branche noch etwas lernen. Vielleicht wird auf der nächsten ISE ein Nagel mit einem LED-Modul eingeschlagen? Oder ein Schwert auf einem Samsung-Display geschmiedet? Oder man konzentriert sich ganz spießig auf echte Anwendungsfälle. Wie Corporate oder Broadcasting. Ist ja auch spannend.