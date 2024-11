Für die europäische Digital Signage-Industrie war es die Meldung der Saison: Vertiseit übernahm Visual Art und sicherte sich somit in Skandinavien und Europa weitere Marktanteile. Nun wird Monika Lindquist, zuvor Chief Marketing Officer von Visual Art, diese Rolle für die gesamte Gruppe übernehmen: Als neue Group CMO wird sie für das Wachstum für die Gruppe und der einzelnen Marken – Visual Art, Grassfish und Dise – verantwortlich sein. Sie wird direkt an CEO Johan Lind berichten.

„Monika bringt eine Fülle von Erfahrungen und Erkenntnissen mit, die für das Wachstum von Visual Art, Grassfish und Dise von großer Bedeutung sein werden. Ihr Verständnis der Digital Signage-Branche, kombiniert mit ihrer strategischen Vision, wird jeder unserer Marken helfen, neue Höhen zu erreichen. Ich bin zuversichtlich, dass sie ein kollaboratives Umfeld fördern wird, das die Stärken der einzelnen Unternehmen stärkt“, sagt Johan Lind, CEO der Vertiseit Group.

Alle drei Marken voranbringen

Monika Lindquist wird die funktionsübergreifenden Marketingaktivitäten von Visual Art, Grassfish und Dise leiten und dabei individuelle Marketingstrategien entwickeln. Dabei wird sie eng mit den Führungskräften aller drei Marken zusammenarbeiten und sich mit den Vertriebs-, Design- und Technikteams abstimmen, um deren Initiativen mit den Geschäftszielen der Vertiseit-Gruppe in Einklang zu bringen.

Mit einem Hintergrund in Psychologie und viel Erfahrung im strategischen Marketing konnte Monika Lindquist bereits als Visual-Art-CMO eine Erfolgsbilanz aufweisen. Vertiseit lobt ihren „charismatischen Führungsstil und ihre Fähigkeit, Teams zu inspirieren“.

„Ich freue mich sehr über diese Gelegenheit, das Wachstum von drei dynamischen Marken voranzutreiben. Ich fühle mich in Wachstumsumgebungen wohl und sehe in jeder Herausforderung Möglichkeiten. Gemeinsam werden wir sicherstellen, dass wir in allen drei Unternehmen Werte schaffen, geleitet von unserer starken Zielsetzung und Kultur“, kommentiert Monika Lindquist.

Gleichzeitig mit Monika Lindquist werden Visual-Art-CEO Pontus Meijer und Lisa Spjut, Head of IXM Grid, in das Group-Management-Team der Vertiseit-Gruppe aufgenommen.