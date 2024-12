Die Digitalagentur Y1 Digital ernennt Armin Dressler zum neuen CEO. Dieser will das Unternehmen in eine neue Wachstums- und Innovationsphase führen. Darüber hinaus steigt Armin Dresslers Unternehmen Exuberance Capital, das für seine Investitionen in E-Commerce-Projekte wie Contentserv, Sharedien und Prodport bekannt ist, als Hauptinvestor bei Y1 ein und übernimmt und rund 70 Prozent der Anteile.

Ebenfalls mit an Bord im Führungsteam ist Andreas Gahlert, Gründer von Neue Digitale und ehemaliger CEO der Agentur Razorfish. Als Vorsitzender des Aufsichtsrats verantwortet er die agenturinternen Prozesse, während Armin Dressler sich auf Wachstum, Internationalisierung und die Entwicklung neuer Geschäftsfelder konzentrieren soll.

„Ich kenne die Schmerzen der Kunden aus eigener Erfahrung, da ich selbst in ihrer Rolle war. Ich habe erlebt, wie anspruchsvoll es ist, ein E-Commerce-Geschäft aufzubauen, Produktdaten sinnvoll zu nutzen und international zu wachsen – oft ohne direkten Kontakt zum Endkunden. Diese Erfahrungen treiben mich heute an, Lösungen zu entwickeln, die tatsächlich auf die Bedürfnisse der Unternehmen zugeschnitten sind und eine echte Verbindung zum Kunden herstellen“, erklärt Armin Dressler.

Vier Units für verschiedene Aufgaben

Mit einem siebenstelligen Investment unterstreicht Exuberance Capital das Wachstumspotenzial von Y1. Im Zuge der strategischen Partnerschaft erhält Y1 neben dem neuen Management-Team auch eine neue Struktur. Fortan ist Y1 in vier Business Units organisiert: Product Experience Management, Commerce Experience, Content Experience und Scale Commerce.

Die Business Units werden jeweils von einem erfahrenen Experten geleitet:

Product Experience Management, unter der Leitung von Mark Kulow, hat sich zum Ziel gesetzt, das Management von Produktinhalten zu revolutionieren, um eine sinnvolle Kundenerfahrung zu fördern.

Commerce Experience, geleitet von Sebastian Wernhöfer, konzentriert sich auf den Aufbau skalierbarer, nutzerzentrierter Online-Shops, die Kunden effizient konvertieren.

Content Experience, unter der Leitung von André Renninger, zielt darauf ab, wirkungsvolle Content-Erlebnisse zu schaffen, die die Markenkommunikation verbessern. Die Unit verantwortet auch Digital Signage-Projekte.

Scale Commerce, geleitet von Florian Harr, bietet einen datengetriebenen Ansatz zur Skalierung des digitalen Geschäfts und zur Optimierung komplexer Komponentenarchitekturen. In der Konzeption und Beratung ist diese Unit ebenfalls mit Digital Signage befasst.

Die bisherigen Vorstände Peter Schneider und Sebastian Wernhöfer ziehen sich nach drei Jahren erfolgreicher Aufbauarbeit zurück, bleiben Y1 aber als Teil des Gründerteams und im erweiterten Führungskreis erhalten.

Mit der neuen Organisationsstruktur will Y1 Prozesse optimieren und die Zusammenarbeit zwischen den Einheiten fördern. Armin Dressler betont die Relevanz der Synergien zwischen den Geschäftseinheiten: „Jede unserer Einheiten hat ihre eigenen Stärken, aber ihr volles Potenzial entfaltet sich, wenn sie zusammenarbeiten, um ein nahtloses, effektives und vor allem kundenorientiertes Gesamterlebnis zu schaffen.“

Die neue Ausrichtung von Y1 setzt auf einen strategischen Partnerschaftsansatz statt auf projektbasierte Zusammenarbeit. Y1 will den Kunden auf der gesamten digitalen Reise begleiten.