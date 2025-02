Nach einem durchwachsenen Jahr 2023 und einem holprigen Start in 2024 konnte der Digital Signage-Markt das Jahr doch noch mit einem positiven Ergebnis abschließen. Der Digital Signage Business Climate Index (DBCI) zeigt, dass sich die Branche im vierten Quartal aus dem zwischenzeitlichen Tief erholen konnte. Zum Jahresende erreichte der Index einen Wert von 50,63 – und näherte sich damit wieder dem starken Q1-Wert von 54,09 an (Skala von -100 bis +100). Dies verdeutlicht, dass zumindest ein Teil der hohen Erwartungen, mit denen die Branche in das Jahr gestartet war, erfüllt werden konnte.

Zum DBCI Mit dem DBCI bieten wir der Digital Signage-Branche einen Stimmungsindex, den auch große Marktforscher für ihre Reports nutzen. Basis dafür sind unsere Umfragen, mit denen wir vierteljährlich die Branche auf all unseren Kanälen mobilisieren.

Stimmung insgesamt positiver als 2023

Nach einem enttäuschenden 2023 begann das Jahr 2024 mit viel Optimismus. Die Hoffnung auf eine deutliche Markterholung war groß – doch bereits im zweiten Quartal folgte die Ernüchterung. Der DBCI-Index verzeichnete einen starken Einbruch, sowohl in Bezug auf die Markterwartungen (Status Quo) als auch auf die aktuelle Lage (Outlook). Die Sorge, dass 2024 ein Jahr mit stagnierendem oder gar negativem Wachstum werden könnte, war groß.

Kein Boom-Jahr, aber solide Erfolge

In Q3 zeichnete sich eine Wende ab. Die Stimmung verbesserte sich langsam, und viele Unternehmen setzten auf das traditionell starke vierte Quartal. Die Erwartungen an das Jahresendgeschäft waren hoch – und wurden weitgehend erfüllt. Die Auswertung des DBCI zeigt, dass die meisten Marktteilnehmer mit dem Abschluss des Jahres zufrieden sind.