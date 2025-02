LED Studio hat Viavisual übernommen, einen deutschen Spezialisten für LED-Lösungen. Für den Hersteller mit Hauptsitz in UK ist die Übernahme Teil einer strategischen Expansion in die DACH-Region.

Der Viavisual-Sitz in Freiburg wird damit zur DACH-Niederlassung von LED Studio. Unter anderem entsteht hier ein 500 Quadratmeter großer Showroom sowie ein europäisches Lager- und Reparaturzentrum.

Michiel Hettinga, bisheriger CEO von Viavisual, wird an Bord bleiben und bei LED Studio als Director of DACH die Geschäfte in Freiburg weiter voranbringen. „Nachdem ich bei zahlreichen Projekten eng mit LED Studio zusammengearbeitet habe, war ich immer beeindruckt von der unermüdlichen Innovation, der kompromisslosen Qualität und dem kundenorientierten Ethos des Unternehmens“, erklärt er.

DACH ist zentral

Das drei Mitarbeiter starke Viavisual hat sich auf maßgeschneiderte LED spezialisiert und Projekte mit Kunden wie Snipes umgesetzt. Durch die Akquisition hofft Michiel Hettinga, nun deutsche Kunden auch in weltweiten Roll-outs betreuen zu können.

Für LED Studio spielen Deutschland sowie Österreich und die Schweiz eine zentrale Rolle bei seinen Expansionsplänen. „Die DACH-Region ist ein Schlüsselmarkt für LED Studio und die Einrichtung einer ständigen Präsenz hier unterstreicht unser Engagement, unseren Kunden einen außergewöhnlichen Service und innovative Lösungen zu bieten“, kommentiert Rob Bint, CEO von LED Studio. „Michiel und sein Team bringen einen reichen Erfahrungsschatz mit, der die Kontinuität für den bestehenden Kundenstamm von Viavisual sicherstellt und es uns ermöglicht, neue Beziehungen in der Region aufzubauen. Diese Expansion ist ein natürlicher Schritt, da wir unsere globale Präsenz weiter ausbauen wollen.“

Auch für andere europäische Märkte birgt die neue DACH-Präsenz einiges an Potenzial: Viavisual unterhält gute Kontakte in die Niederlande, durch die unmittelbare Nähe können auch Frankreich und Norditalien gut bedient werden. LED Studio will die Personalstärke in Deutschland nun ausbauen.