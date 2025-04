AUO gehört zu den größte Ausstellern auf der Touch Taiwan, die ab Mittwoch in Taipeh stattfindet. Der Display-Gigant mit Sitz rund eine Stunde südlich von der Stadt gehört weltweit zu den größten Herstellern von White-Label-Displays. Die Highlights, die AUO auf der Touchpanel-Messe zeigt, können sich sehen lassen: ein energiesparendes LCD-Display sowie eine doppelseitige MicroLED mit transparenter Anzeige.

Dieser Beitrag erschien im englischen Original auf der Seite von invidis-Contentpartner Sixteen-Nine.

Neues FSC-LCD: Stromsparen mit brillanten Farben

AUOs sogenanntes Field Sequential Color LCD (FSC-LCD) verzichtet vollständig auf Farbfilter – ein Schritt, der es ermöglichen soll, die Lichtausbeute der Hintergrundbeleuchtung zu verdreifachen und damit den Energieverbrauch erheblich zu senken. Dadurch gibt AUOs Lösung farbige Bilder deutlich effizienter wieder als herkömmliche LCDs.

Auf Basis dieser Technologie präsentiert AUO das – soweit bekannt – erste 65-Zoll-8K-FSC-LCD-Display. Möglich wird die hohe Auflösung und Bildqualität durch eine Kombination neuer Flüssigkristallmaterialien, einer besonders hohen Bildwiederholrate, aktiver RGB-LED-Hintergrundbeleuchtung sowie eines AI-gestützten Algorithmus. Das Ergebnis soll ein breiter Farbraum ohne störendes Flimmern sein – ein Problem, das frühere FSC-Displays noch häufig hatten.

Doppelseitiges MicroLED-Display

Ebenfalls ein Hingucker: das nach AUOs Angaben weltweit dünnste doppelseitige transparente MicroLED-Display mit einer Bilddiagonale von 17,3 Zoll. Es soll unter anderem in Luxusflugzeugkabinen zum Einsatz kommen – etwa als interaktive Schnittstelle zwischen Passagieren und Crew, die dank integrierter Echtzeitübersetzung reibungslose Kommunikation ermöglichen könnte.

Doch auch abseits des Flugzeugs sind denkbare Anwendungen vielfältig – von Verkaufsflächen und digitaler Werbung bis hin zu Smart Home-Lösungen. Der transparente Look soll dabei nicht nur Informationen bereitstellen, sondern auch stilvoll Technik und Umgebung verbinden.

Zugegeben: Die Verwendung in Premium-Flugkabinen ist ein eher spezielles Szenario. Doch gerade in Bereichen wie Ticket- und Informationsschaltern, wo viele Menschen in unterschiedlichen Sprachen kommunizieren, könnten solche Displays mit Echtzeitübersetzung echten Mehrwert bieten. In Japan und Südkorea kommen vergleichbare Systeme bereits im öffentlichen Nahverkehr zum Einsatz. Die größte Herausforderung bleibt hier wohl – wie so oft – der Preis.

MicroLED in Partnerschaft mit Kunden

Obwohl AUO nicht gerne darüber spricht, wer genau ihre Technologie weiterverkauft und neu labelt, gilt als offenes Geheimnis, dass etwa Samsungs The Wall MicroLED-Produkte auf AUO-Komponenten basieren – auch wenn dies öffentlich meist nicht erwähnt wird.

Zur Messe in dieser Woche macht AUO aber eine Ausnahme: Erstmals zeigt das Unternehmen MicroLED-Produkte, die in Zusammenarbeit mit Kunden entwickelt wurden. Darunter auch ein 127-Zoll-Fernseher, der aus dem laut AUO größten Einzelpanel eines 42-Zoll-Micro-LED-Displays besteht und mit einer Spitzenhelligkeit von bis zu 1.000 Nits aufwartet.