Der ProAV-Distributor Exertis relauncht sein US-Serviceportfolio unter einem neuen Brand: Der Markenname Linklab ersetzt das bisherige Dienstleistungsangebot von Exertis Almo, wie die US-Sparte von Exertis heißt. Dazu gehören Services in den Bereichen Technik, Installation, Content und Support. Auch das neue hauseigene Digital Signage-CMS Autora ist Teil von Linklab.

Die Services sollen es Integratoren ermöglichen, sich auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren und größere Projekte ohne den Aufbau interner Ressourcen umzusetzen. Außerdem sollen über Linklab Zugang zu aktuellem Fachwissen und neuen Tools und Technologien erhalten. Linklab unterstützt dabei mit Engineering und Drafting, Design und 3D-Modellierung, Programmierung und Inbetriebnahme sowie Labor-Support.

Expansion in neue Dienstleistungsbereiche

„Der Name Linklab steht für Verbindung“, sagt Cory Allen, Vizepräsident von Linklab Services. „Linklab ermöglicht es uns, in andere Dienstleistungsbereiche zu expandieren und gleichzeitig eine starke Verbindung zur Marke Almo aufrechtzuerhalten.“

„Integratoren können sich Linklab als ihre Backstage-Crew vorstellen, die für die Magie sorgt, während sie selbst im Mittelpunkt stehen“, fährt Cory Allen fort. „Dieser Relaunch markiert den Beginn eines aufregenden neuen Kapitels. Wir entwickeln uns weiter und passen uns an die sich ändernden Bedürfnisse des Marktes an, während wir weiterhin die bestmöglichen Dienstleistungen und Fachkenntnisse anbieten.“

Im Rahmen des Rebrandings passt Exertis Alamo auch die Positionierung der Marke an, um die Ausweitung des Serviceportfolios und zukünftige Entwicklungen zu ermöglichen. Die gesamte Palette der Linklab-Dienstleistungen präsentiert Exertis am 2. April 2024 während der E4 Experience in der Metropolregion New York, einer Fachveranstaltung für AV-Integratoren.

Das Distributions-Kerngeschäft läuft unter der Dachmarke Exerts Almo weiter.