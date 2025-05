Die invidis Strategy Awards ehren echte Vordenker der Digital Signage-Branche – Unternehmen, die mutig neue Wege gehen, reale Herausforderungen mit innovativen Lösungen meistern und herausragende Projekte umsetzen.

Alle Unternehmen, die es in die engere Auswahl geschafft haben, darunter auch die Gewinner, wurden vom invidis-Team sorgfältig ausgewählt. Grundlage dafür sind unsere kontinuierlichen Marktanalysen und unsere umfassende Berichterstattung über die Branche das ganze Jahr über.

Von 24 nominierten Firmen haben es diese acht an die Spitze geschafft:

Brightsign – Green Signage Award

Längere Hardware-Garantien sind ein wichtiger Schritt, um Elektroschrott in der Digital Signage-Branche zu verringern.

Brightsign geht hier mit gutem Beispiel voran: Als erstes Unternehmen der Branche bietet es ab Anfang 2025 eine verlängerte Standardgarantie von fünf Jahren auf alle neu gekauften Mediaplayer – statt der bisher üblichen drei Jahre. Damit unterstützt Brightsign sowohl Systemintegratoren als auch Endkunden dabei, Digital Signage-Lösungen nachhaltiger und langlebiger zu gestalten.

Für dieses Engagement im Bereich umweltfreundliches Hardware-Design und intelligentes Lebenszyklus-Management verleihen wir Brightsign den invidis Strategy Award für Green Signage.

Framen – Digital-out-of-Home Award

Wenn es darum geht, bewährte Geschäftsmodelle im DooH-Bereich neu zu denken, steht in Europa ein Unternehmen an der Spitze – und bringt seinen einzigartigen Ansatz jetzt auch in die USA.

Framen bietet Unternehmen mit einer innovativen Plattformstrategie die Möglichkeit, vorhandene Displays in dynamische Werbeplattformen zu verwandeln. Dank seines starken Fokus auf AI ist Framen ganz vorne mit dabei, wenn es um technologische Weiterentwicklung in diesem Bereich geht. Von der AI-gestützten Erstellung von Inhalten bis hin zur automatisierten Buchung von Werbeflächen nutzt Framen moderne AI-Technologien, um Digital-out-of-Home effizienter und zugänglicher zu machen.

Mit dem invidis Strategy Award würdigen wir Framens Rolle als Innovator, Wegbereiter und AI-Pionier im DooH-Sektor.

Instronic – Shared Spaces & Engaging Experiences Award

Digitale Elemente spielen beim Design von Einrichtungskonzepten oft nur eine Nebenrolle. Das Prinzip der „Shared Spaces“ geht einen Schritt weiter: Hier werden digitale Komponenten so integriert, dass Architektur, moderne Inhalte, Beleuchtung und Interaktion zu einem nahtlosen Erlebnis verschmelzen.

Ein Vorreiter in diesem Bereich ist das in Barcelona ansässige Studio Instronic, eines der führenden Unternehmen für multidisziplinäre Medienarchitektur in Europa. Das Team vereint Ingenieure, Architekten, Designer, Softwareentwickler und Projektmanager, die gemeinsam beeindruckende, technologiegestützte Erlebnisse schaffen, die begeistern und überraschen.

Mit dieser Auszeichnung würdigen wir Instronics innovativen Ansatz, Räume in faszinierende, interaktive Erlebnisse zu verwandeln, die Menschen weltweit in ihren Bann ziehen.

Nexmosphere – Innovation Award

Viele Unternehmen setzen vor allem auf auffällige Displays und große LED-Flächen, doch die Branche braucht auch Pioniere innovative Lösungen im Hintergrund entwickeln.

Nexmosphere ist genau so ein Vorreiter: Mit mehr als 25 verschiedenen Sensorlösungen hat das Unternehmen maßgeblich dazu beigetragen, Displays mit ihrer Umgebung interaktiv zu verbinden.

Darüber hinaus setzt Nexmosphere mit seinen Nachhaltigkeitsinitiativen neue Maßstäbe. Mit „Nexmosphere Neo“ bietet das Unternehmen eine Energiemanagement-Lösung an, die alle Komponenten einer Digital Signage-Installation aktiv misst und steuert, um sie effizienter zu nutzen.

Der invidis Strategy Award for Innovation würdigt Nexmospheres Rolle als visionären Technologieanbieter im Digital Signage-Ökosystem.

Sharp – Business-Critical Excellence Award

Weniger abhängig von chinesischer LED-Technologie zu werden, ist besonders bei geschäftskritischen und sicherheitssensiblen Projekten entscheidend – etwa an Verkehrsknotenpunkten oder in Regierungs-, Militär- und Unternehmensumgebungen.

Mit seinen „Made in Europe“-Lösungen hat sich Sharp als bevorzugter Partner für Unternehmen etabliert, die auf sichere und regelkonforme Display-Technologie setzen. Dank eines engagierten europäischen LED-Teams kennt Sharp die speziellen Anforderungen westlicher Kunden genau und entwickelt maßgeschneiderte LED-Displays, die optimal auf anspruchsvolle Einsatzbereiche abgestimmt sind.

Wir zeichnen Sharp dafür aus, dass das Unternehmen geopolitische Herausforderungen souverän meistert, hochsichere Lösungen liefert und zugleich Pionierarbeit im Bereich nachhaltiger Display-Technologien leistet.

SignageOS – Software & Platforms Award

Digital Signage-Netzwerke bestehen oft aus einem bunten Mix unterschiedlicher Technologien – dabei fehlen häufig Tools und Services für eine zentrale Verwaltung.

Das in Prag ansässige Unternehmen SignageOS bietet dafür eine Lösung: Mit seiner Softwareplattform können Unternehmen alle Geräte zentral steuern, individuelle Anwendungen entwickeln und komplexe Digital Signage-Netzwerke reibungslos betreiben – und das alles über eine einzige Oberfläche. Mit über 100.000 verbundenen Geräten hat sich SignageOS als führender Anbieter für das Management anspruchsvoller Multi-Device-Signage-Systeme etabliert.

Der invidis Strategy Award für Software & Platforms würdigt SignageOS für seinen Einsatz für Innovation, Skalierbarkeit und Wandel in der Branche.

Vertiseit – Industry Leadership Award

Vertiseit sticht mit seinem klaren Fokus auf Software-as-a-Service hervor – als seltenes börsennotiertes Unternehmen in einer Branche, die sonst von privaten Firmen dominiert wird.

Die ehrgeizige Vision von Vertiseit, bis 2031 einen SaaS-Umsatz von einer Milliarde schwedischer Kronen zu erreichen, zeigt nicht nur großes Selbstvertrauen, sondern auch die Führungsrolle des Unternehmens bei der globalen Gestaltung des Digital Signage-Marktes.

Dieser beeindruckende Erfolg basiert auf strategischen Übernahmen von über einem Dutzend nordischer und europäischer Digital Signage-Unternehmen, die Vertiseit zu einem starken, vereinten Akteur in der Branche gemacht haben.

Mit dem invidis Strategy Award würdigen wir Vertiseits Einfluss, Weitsicht und seine Spitzenposition – Eigenschaften, die zweifellos die Zukunft der Technologie prägen werden.

Wildstone Capital – Rising Star Award

Die Umrüstung statischer Werbetafeln auf große DooH-Screens ist oft mit hohen Kosten verbunden – eine Herausforderung für viele Außenwerber.

Wildstone hat diese Hürde überwunden, indem das Unternehmen in bestehendes statisches Werbeinventar investiert und so eine digitale Transformation in der Branche ermöglicht hat, ohne die Betreiber mit teuren Infrastrukturkosten zu belasten. In den letzten vier Jahren wurden über 1.000 Plakatstandorte digitalisiert, sodass sich OoH-Anbieter voll auf den Anzeigenverkauf und die kreative Gestaltung der Inhalte konzentrieren können.

Mit dem Rising Star Award würdigen wir Wildstones strategische Vision und sein Engagement, den digitalen Wandel in der Außenwerbung voranzutreiben.

Dave Haynes – Special Recognition Award

Dave Haynes berichtete beinahe 20 Jahre über die Digital Signage-Branche auf seinem Blog Sixteen-Nine. Während dieser Zeit wurde er nicht nur zum Sparringpartner des nordamerikanischen Marktes für invidis, sondern auch ein wahrer Freund unseres Teams. invidis hat die große Ehre, die Berichterstattung auf Sixteen-Nine künftig fortzuführen und Daves Tradition aufrecht zu erhalten.

Der Special Recognition Award zeugt von den großen Fußstapfen, die Dave hinterlässt. Und für seine einzigartige Stimme, mit der er die Digital Signage-Branche über die Jahre begleitete und vernetzte.