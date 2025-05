MicroLED Nanolumens kooperiert mit AUO Display Plus

Nanolumens, LED-Anbieter mit Sitz in Atlanta, geht eine Partnerschaft mit AUO Display Plus ein, um LED- und vor allem MicroLED-Panels aus Taiwan zu beziehen. AUO Display Plus ist ein Tochterunternehmen von AUO Corporation, einem der größten Produzenten von Displayprodukten weltweit. Die Display-Tochter ist rein auf die Fertigung von LCD- und LED-Panels spezialisiert und auch als Lösungsanbieter aktiv.

Im Gegensatz zu seinem größten Konkurrenten, dem chinesischen BOE-Konzern, befindet sich das taiwanesische Unternehmen AUO in einer weitaus besseren Position während des Handelskonflikts in die USA zu liefern. Für den US-Anbieter Nanolumens – der Displays designt und assembliert, für seine Komponenten aber auf Fabriken aus Asien angewiesen ist – ist AUO deshalb ein willkommener Partner.

In der Bekanntgabe ist hauptsächlich von großformatigen MicroLED-Displays die Rede, die Nanolumens von AUO beziehen wird. Aber auch transparente Display werden erwähnt.

AUO liefert MicroLED bereits für viele große Display-Marken, allen voran für Samsungs The Wall. Auch die transparente MicroLED, die Samsung vergangenes Jahr zum ersten Mal auf Messen präsentiert, stammt aus AUO-Entwicklung und -Produktion.

Die Unternehmen wollen die ersten Ergebnisse ihrer Zusammenarbeit auf der Infocomm 2025 vom 11. bis 13. Juni 2025 im Orange County Convention Center in Orlando, Florida, präsentieren.

Anzeige