Zetadisplay kann in seinem 2024-Geschäftsbericht ein SaaS-Wachstum um 17 Prozent vorlegen. Software-as-a-Service (SaaS)-Erlöse kamen vergangenes Jahr auf umgerechnet 23,45 Millionen Euro. Damit generiert der Digital Signage-Integrator aus Schweden knapp mehr als 40 Prozent seines Umsatzes aus wiederkehrenden Einnahmen.

Der gesamte Konzernumsatz wuchs um 16,8 Prozent auf 55,70 Millionen Euro. Das bereinigte EBITDA legte auf 8,27 Millionen Euro zu. In der Transformationsphase, in der sich das Unternehmen immer noch befindet, verzeichnete Zetadisplay einen operativen Verlust 3,78 Millionen Euro – eine Verbesserung des Minus von 9,73 Millionen Euro im Vorjahr. Die Bruttomarge lag mit 56,4 Prozent leicht unter dem Vorjahreswert (58,0 Prozent).

Einführung von „One Zeta“

Im Rahmen der Neuausrichtung, die der CEO Anders Olin Ende 2023 anstieß, führte der Konzern 2024 das „One Zeta“-Modell ein. Dabei wurden alle neu akquirierte Unternehmen integriert, um ein einheitliches globales Full-Service-Angebot für Digital Signage zu schaffen. Mit der Expansion in Märkte wie Nordamerika, den Nahen Osten und APAC will Zetadisplay seinen Anspruch unterstreichen, nicht nur in Europa sondern auch weltweit Anbieter aufzutreten.

Eigene Unit für globale Rollouts

Ein Wachstumstreiber war nach Angaben des Unternehmens der Ausbau der Betreuung internationaler Großkunden. Das dafür zuständige Global Accounts Team betreut rund 500 Stakeholder in 32 Ländern und verantwortet die Umsetzung großflächiger Projekte weltweit.

Upgrades bei CMS-Software

Technologisch setzt Zetadisplay auf die Weiterentwicklung der firmeneigene Engage Suite und bietet nun AI-gestützte, datengesteuerte Personalisierung sowie API-Integration. Die Akquisition des britischen Anbieters Beyond Digital Solutions trug zur Stärkung des Portfolios bei – damit gewann Zetadisplay neue Großkunden wie Greggs und Swissport.

Für das Jahr 2025 zeigt sich Zetadisplay optimistisch und sieht erste Anzeichen einer Markterholung. Zur aktuellen Marktlage wird CEO Anders Olin am 22. Mai auf dem Panel „The Leading Integrators of the World“ auf dem von invidis und ISE veranstalteten DSS Europe 2025 sprechen.

