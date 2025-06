Aus Panasonic wird Mevix: Zukünftig wird es wohl keine neuen Projektoren, Displays oder DV-LED-Screens von Panasonic Connect geben. Stattdessen soll die neue Sub-Marke Mevix – „Media, Entertainment & Visual Transformation“ – das Visual-Solution-Business der japanischen Traditionsmarke übernehmen.

Hintergrund ist der Verkauf des Display- und Projektorgeschäfts von Panasonic an den Finanzinvestor Orix vor rund einem Jahr. Das Ziel zum Zeitpunkt des Verkaufs war es, die Sparte bis April 2025 in ein eigenes Unternehmen auszugliedern – die Panasonic Projector & Display Corporation. Mevix agiert als Sub-Marke dieses neuen Unternehmens, die das Erbe von Panasonic Connect fortführen soll.

Panasonic hat bekräftigt, dass Mevix-Produkte vollständig mit den bestehenden AV-Lösungen von Panasonic Connect kompatibel sein werden. Die neue Marke soll aber keinen reinen Produktfokus mehr haben, sondern komplette AV-Ökosysteme bieten. Software und Services sollen ebenso wichtig werden. Zur neuen Ausrichtung gehört auch die Integration mit Drittanbieter-Lösungen über Cloud- und API-Strukturen. Außerdem will man Softwaretools für Design- und Wartungs-Workflows entwickeln.

Jan Markus Jahn wird Geschäftsführer

Für Panasonic Projector & Display EMEA beginnt der Betrieb am 1. Oktober 2025. Die Leitung übernimmt der Panasonic-Veteran Jan Markus Jahn, der auch zuvor schon die Media- und Entertainment-Sparte leitete. Für die weitere Expansion setzt das neue Unternehmen vor allem auf den Nahen Osten und Afrika, wo immersive Experiences den aktuell größten Boom erleben.

„Neben Panasonic haben wir Mevix als neue Marke eingeführt, um unseren konsequenten Fokus auf visuelle Lösungen hervorzuheben“, sagt Jan Marcus Jahn. „Mit Mevix bieten wir unseren Kunden – auf einer Plattform – alle Werkzeuge, Ressourcen und Spitzentechnologien, die sie benötigen, um transformative Erlebnisse zu schaffen und gleichzeitig Panasonics Position als Marktführer in einer sich schnell wandelnden AV-Branche zu stärken.“

Erste neue Lösungen auf der Infocomm

Besucher der Infocomm in Orlando, Florida, können Mevix bis zum 13. Juni 2025 in Aktion erleben. Unter dem Dach der neuen Marke präsentiert die Panasonic Projector and Display Corporation die ersten neuen Produkteinführungen, darunter den Projektor PT-RQ45K und die neuen Displays der EQ3-Serie sowie die auf der ISE im Januar vorgestellten All-in-One-LED-Linien und die FMP-Mediaplayer-Reihe.