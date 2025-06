TCL, einer der größten TV-Hersteller der Welt, hat auf der Infocomm in Orlando sein erstes Professional-Display-Sortiment vorgestellt. Während das Unternehmen seine Bemühungen im Bereich der kommerziellen Displays bisher auf seine Untermarke Moka beschränkte, die für ihre SoC-Displays mit integriertem Brightsign bekannt ist, tritt TCL nun mit einer neuen Marke direkt in den nordamerikanischen Markt ein: TCL Professional.

Fünf Jahre Garantie von Anfang an

TCL Professional wird eine Reihe von Displays für den gewerblichen Einsatz anbieten, darunter auch Modelle für den Außenbereich. Die anfängliche Produktpalette umfasst drei SoC-Display-Serien: TMN, TBN und TEN. Die TMN- und TBN-Serien sind für den 24/7-Betrieb in anspruchsvollen Umgebungen ausgelegt und laufen beide unter Android 13. Bemerkenswert ist, dass diese beiden Serien mit einer fünfjährigen Garantie ausgestattet sind – mehr als die drei Jahre, die die meisten Konkurrenten anbieten. Die TEN-Serie zielt offenbar auf Einsteigeranwendungen ab und läuft unter Android 9.

Videri als einer der ersten CMS-Partner

Zusätzlich zu den Standard-LCD-Displays kündigte TCL an, die Produktpalette in Zukunft um High-Brightness-LCDs mit hoher Helligkeit und LED-Displays erweitern zu wollen. TCL Professional will sich als software-agnostische Hardware-Marke positionieren, und auf der Infocomm stellt das Unternehmen Integrationen mit Plattformen von Drittanbietern vor. Dazu gehört auch eine Cloud-basierte Content- und Device-Management-Lösung von Videri.

Um das kommerzielle Displaygeschäft in den USA zu leiten, hat TCL Simon Shin zum Leiter der Commercial Display Division ernannt. Shin bringt umfangreiche Erfahrung mit, da er zuvor die B2B-Display-Einheit bei Hisense USA leitete und lange Zeit bei LG tätig war.

„TCL sieht die Chance, die Technologie, auf die sich Millionen von Verbrauchern in ihren Haushalten verlassen, in den kommerziellen Display-Markt der USA zu bringen“, sagt Simon Shin. „Wir kombinieren unsere Weltklasse-Hardware mit branchenführenden Partnern und Integratoren, um eine Lösung zu liefern, die leistungsstark, flexibel und bemerkenswert einfach zu bedienen ist.“

Während die weltweite Nachfrage nach Smart-TVs weiter steigt, wird ein Großteil dieses Wachstums von der APAC-Region getragen, und die Gewinnspannen werden immer geringer. Der Einstieg in das professionelle Display-Segment bietet TCL die Möglichkeit, das Portfolio zu diversifizieren, zumal es Panels von CSOT beziehen kann, seinem Schwesterunternehmen und dem zweitgrößten Panel-Hersteller der Welt.

Signage für die nächsten Olympischen Spiele

Vom Standpunkt der Markenbildung aus betrachtet, profitiert TCL Professional von einer starken Grundlage. Die Muttergesellschaft hat eine langfristige Partnerschaft mit dem Internationalen Olympischen Komitee bis 2032. Folglich werden die professionellen Displays von TCL für die Beschilderung und das Wayguiding in den olympischen Dörfern bei den kommenden Olympischen Spielen in Los Angeles 2028 und Brisbane 2032 eingesetzt.