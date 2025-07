Für so ziemlich jede absurde Idee gibt es inzwischen einen Guinness-Weltrekord. Warum jemand 88 Löffel am Körper balancieren oder eine Schüssel Nudeln in 27 Sekunden verschlingen will, bleibt den meisten Menschen ein Rätsel. Doch selbst die Display-Industrie scheint dem Reiz des Rekordbuchs nicht zu widerstehen.

Das in Shenzhen ansässige Unternehmen Filmbase hat sich kürzlich mit einem Rekord eintragen lassen, der zumindest in der Veranstaltungsbranche Anklang finden könnte: dem größten fliegenden LED-Mesh-Display der Welt.

Das Display misst 72,66 Quadratmeter und wiegt nur 250 Gramm pro Quadratmeter. Dadurch ist es leicht genug, um mit Akkuantrieb zu fliegen und gleichzeitig stabil bei mäßigem Wind zu bleiben (Windstufe 3).

Das Ganze erinnert an das am Helikopter befestigte LED-Billboard, das Anfang des Jahres bei einer OoH-Konferenz in Miami vorgeführt wurde. Im Vergleich dazu wirkt die Drohnenvariante von Filmbase fast schon umweltfreundlich – wenn man so etwas bei fliegender Werbung überhaupt sagen kann. Zumindest fliegt das LED-Mesh-Display nur in begrenzter Höhe und braucht keinen Dieselgenerator. Wie auch immer: Es dürfte kaum die letzte Innovation dieser Art gewesen sein.

