Im Edel-Kaufhaus Selfridges London konnte man eine 3D-Effekt-Display, also eine transparente LCD-Box, wie sie Proto anbietet, bewundern – allerdings nicht für eine Promotion, sondern zum Verkauf.

Angeboten wurde sie in der Smartech-Abteilung im ersten Stock, einem Shop-in-Shop-Bereich, der sich auf digitale Marken spezialisiert hat. Dieser wird nicht von Selfridges selbst betrieben, sondern von der Smartech Retail Group, die auch ähnliche Einrichtungen im Kadewe in Berlin und im Rinascente in Rom unterhält.

Das dort verkaufte Display ist das Miirage Miracle, ein Produkt des Londoner Start-ups Miirage. Es ist schwer zu sagen, was es von anderen ähnlichen Produkten unterscheidet – die meisten verwenden transparente LCDs in hintergrundbeleuchteten Boxen, um hologrammähnliche Bilder zu erzeugen. Nach Angaben des Unternehmens handelt es sich hierbei um eine All-in-One-Plug-and-Play-Lösung mit integriertem Audio. Es kann sogar in einer gekachelten Anordnung verwendet werden, wobei mehrere Einheiten nebeneinander platziert werden – wie bei einer Installation im Melbourne Museum.

So wird es vermarktet:

„Das Miirage Miracle, ein revolutionäres holografisches Display, das lebensgroße 3D-Bilder mit atemberaubender Tiefe und Realismus in die reale Welt bringt. Das Miirage Miracle ist jetzt bei Selfridges London erhältlich und verändert die Art und Weise, wie wir miteinander in Verbindung treten, Werbung machen und Inhalte erleben. Ob es sich um eine lebensechte menschliche Präsenz, eine dynamische Produktpräsentation oder eine immersive Markengeschichte handelt – das Miracle schafft ein Gefühl der Verbundenheit wie kein anderes Produkt.“

