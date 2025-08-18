Bütema erweitert sein Digital Signage-Angebot um einen Content-Service: Die neue Inhouse-Agentur erstellt fertige Inhalte und Templates für den POS. Erster Kunde ist unter anderem der Circus Krone in München.

Ein Digital Signage-Screen wurde lange als Produkt betrachtet – wenn er einmal verkauft und installiert wurde, war der Dienstleister raus. Jetzt wird Digital Signage immer mehr zum Service – wie bei der eigenen Website will man die tägliche Pflege auslagern. Damit wird nicht nur der Screen zum Produkt, sondern auch der Content.

Einen eigene Content-Agentur hat jetzt auch der Integrator Bütema, der auf Digital Signage im Retail-Sektor spezialisiert ist. Diese soll für Kunden Templates und Screen-Inhalte erstellen, die auf ihre strategischen Ziele zugeschnitten sind. Auf Wunsch übernimmt das Team auch die Einspielung der Inhalte in das Bütema-CMS inklusive Zeitplanung, Aktualisierung und Monitoring.

„Weiterer Schritt in Richtung Full-Service“

„Mit der neuen Inhouse-Agentur gehen wir einen weiteren Schritt in Richtung Full-Service. Unsere Kunden erhalten nicht nur die Technologie, sondern auch die passenden Inhalte – professionell produziert, strategisch geplant und effizient umgesetzt. Das spart Zeit, sorgt für Konsistenz und macht Digital Signage zum echten Mehrwert“, sagt Lutz Hollmann-Raabe, CSO & COO von Bütema.

Die Agentur setzte schon erste Projekte um, unter anderem ein digitales Stadtinformationssystem für Hockenheim und Menüboards für den Circus Krone in München. Für die Modemarke Luisa Cerano hatte das Team im Stuttgarter Pop-up-Store vor zwei Jahren bereits ein ganzes Displaykonzept erstellt.

Bütema positioniert sich damit als ganzheitlicher Digitalisierungspartner für den Handel. Das bestehende Managed-Service-Angebot umfasst bereits zentrale Steuerung, Hardwareaustausch, Monitoring und Support.