Planar hat Mark Aultman als Regional Account Manager für Florida und die Karibik und Maura Fitzgerald als Regional Account Managerin für Metro New York ins Team genommen.

Mark Aultman bringt fast ein Jahrzehnt Erfahrung bei Planar mit, in denen er die Präsenz des Unternehmens im Bereich LED und LCD im Südosten der USA erfolgreich ausgebaut hat. Er berichtet an Megan Riddle, Director of Southeast US Sales, und wird von Regis Cardoso, Applications Engineer mit Sitz in Florida, unterstützt.

Maura Fitzgerald kommt mit mehr als einem Jahrzehnt Erfahrung in den Bereichen Kundenbetreuung, Kundenbindung und Vertrieb zu Planar. Zuletzt unterstützte sie bei ADI Global Distribution Integratoren in den Märkten New Jersey und New York City. Sie berichtet an Michael O’Halloran, Regional Sales Manager für Metro New York, und wird von Anwendungsingenieur Richard Kondas unterstützt.

Anzeige