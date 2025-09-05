Smart Home war einmal ein eigenes Konzept – mit speziellen Produkten, die eigens dafür entwickelt wurden. Eine eigene Kategorie. Heute ist fast alles „smart“. Es gibt Kühlschränke, Waschmaschinen oder Kochherde mit Internetanbindung – und wie all diese Geräte miteinander kommunizieren, zeigen die Stände der IFA in Berlin, die heute offiziell öffnet. Und zwar nicht nur bei Samsung oder LG, sondern auch bei Traditionsmarken wie Bosch oder Miele.

Neu in diesem Jahr: das Ausmaß an Künstlicher Intelligenz. Die Geräte lernen zunehmend dazu. Automatisiert lief die Waschmaschine schon lange, doch mit AI im Gerät selbst oder durch die Integration in IoT-Plattformen kann sie nun kontinuierlich Wasserverbrauch oder Einschaltzeit optimieren.

Das „AI Home“ wird immer mehr Realität – und auf der IFA lässt es sich live erleben. Hier ein paar Eindrücke.