Diversified ist mit über einer Milliarde Jahresumsatz einer der ProAV-Kolosse in den USA. Den europäischen Markt bediente der Integrator bisher vom britischen Surrey und von Amsterdam aus. Jetzt gründet Diversified eine eigene GmbH für Deutschland, die One Diversified Germany, mit Sitz bei Frankfurt am Main. In den nächsten zwei Jahren soll hier signifikantes Wachstum stattfinden.

Der Unternehmensstandort in Friedrichsdorf liegt rund 20 Kilometer nördlich von Frankfurt und ist damit strategisch günstig gelegen. Diversified belegt hier eine Bürofläche 500 Quadratmetern sowie ein 1.300 Quadratmeter großes Lager – genügend Spielraum, um Projekte vorzubereiten und Lösungen von Technologiepartnern wie Sennheiser und Crestron vor Ort zu präsentieren.

Johannes Stehr leitet die Expansion

Als vorbereitende Maßnahme hatte Diversified vor einem Jahr den Branchenkenner Johannes Stehr zum Vice President Enterprise – EMEA ernannt, der die Europa-Expansion mit Schwerpunkt auf Deutschland leiten sollte.

„Die neue Einrichtung verbessert unsere Möglichkeiten, in der EU Beratung, Projektabwicklung und Kundensupport anzubieten“, sagt Johannes Stehr. „Für unsere Kunden ist das ein klares Signal: Diversified ist hier in Deutschland präsent und bereit, schnell zu reagieren und die Qualität und Partnerschaft zu liefern, die sie erwarten.“

Deutschland als Wachstumsregion für Diversified-Kunden

Für Diversified gehört Deutschland zu den wichtigsten europäischen Märkten, denn der Integrator muss sich an den Bedürfnissen seiner multinationaler Unternehmenskunden orientieren: „Wir investieren in die Region, um uns an den Wachstumsorten unserer Kunden zu positionieren“, sagt Will Hegan, Managing Director EMEA bei Diversified. Ziel ist es, skalierbare regionale Aktivitäten aufzubauen und die lokale Lieferfähigkeit zu stärken, um mit Großkunden gemeinsam wachsen zu können.

Anlässlich der Eröffnung werden vier Mitarbeiter von Diversified eine 732 Kilometer lange, siebentägige Radtour vom britischen Firmensitz in Egham nach Frankfurt unternehmen. Die Aktion dient der Beschaffung von Mitteln für die lokale Kinderkrebsstiftung „Hilfe für krebskranke Kinder Frankfurt“. Die Aktion wurde durch den Sohn eines Teilnehmers inspiriert, der Leukämie erfolgreich überwunden hat.