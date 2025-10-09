Das ProAV-Unternehmen Kramer und Smart Monkeys haben ihre Zusammenarbeit erweitert, indem sie die Management Platform Zyper von Zeevee in den Isaac Workspace integriert haben. Das Update bietet Betreibern eine flexiblere Steuerung und verbesserte Überwachung für die Verwaltung komplexer AV-Umgebungen.

Zyper wurde vom Kramer-eigenen AVoIP-Spezialisten Zeevee entwickelt und wird häufig zur Konfiguration und Verwaltung von Encodern und Decodern in großen AV-Installationen eingesetzt. Isaac, entwickelt von Smart Monkeys, ist eine Workflow- und Betriebsplattform, die die Verwaltung audiovisueller Ökosysteme in Themenparks, Museen, Kreuzfahrtschiffen und öffentlichen Attraktionen zentralisiert. Durch die Vereinheitlichung von Planungs-, Automatisierungs-, Überwachungs- und Protokollierungstools in einem einzigen Arbeitsbereich hilft Isaac den Betreibern, die Komplexität zu reduzieren und die Zuverlässigkeit des Systems zu verbessern.

Mit der neuen Integration kann innerhalb von Isaac nativ auf die Zyper-Schnittstelle zugegriffen werden, sodass Betreiber den Arbeitsbereich nicht mehr verlassen müssen, um Systeme zu konfigurieren oder anzupassen. Kramer hat außerdem die Unterstützung für Isaac-Variablen erweitert und ermöglicht so die Echtzeitüberwachung und Warnmeldungen zu Parametern wie Gerätestatus und Auflösung.

