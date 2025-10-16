Heute geht die Leat con 2025 in Hamburg in ihren dritten und letzten Messetag. Das Event, das vor drei Jahren von Ebner Media Group ins Leben gerufen wurde, hat sich als Treffpunkt für Fachleute in der deutschsprachigen Veranstaltungs- und Medientechnikbranche etabliert. In diesem Jahr präsentierten sich rund 400 Aussteller in den Messehallen.

Seit 2024 ergänzt die AV con als Sonderfläche für den Festinstallationsmarkt das Messekonzept. Laut invidis-Quellen war dieser Bereich 2025 noch relativ überschaubar vertreten, während der Hauptbereich – insbesondere am ersten Tag – gut besucht war.

Ein zentrales Element der Leat con sind die offenen Bühnen mit ganztägigen Vorträgen, die allen Besuchern zugänglich sind. Thematisch stand in diesem Jahr vor allem AI im Fokus. Unter anderem sprach Kamilla Wysocki von der Lang AG über die Veränderungen im Arbeitsalltag durch den Einsatz von AI. Als Vorsitzende des Avixa Women’s Council DACH initiierte sie zudem ein Netzwerktreffen für Frauen der Branche.

Hier ein paar Impressionen von Tag 1 der Leat con 2025:

