Jetbuilt hat eine neue Partnerschaft mit Apogee Insight bekanntgegeben, einem kürzlich von den ehemaligen Avixa-Führungskräften Sean Wargo und Lee Dodson gegründeten Marktforschungsunternehmen.

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird das Projektmanagement-Ökosystem von Jetbuilt mit der analytischen Expertise von Apogee Insight in den Bereichen Forschung, Marktstrategie und Datenwissenschaft integriert. Gemeinsam wollen die Unternehmen eine umfassende Dateninitiative entwickeln, die AV-Fachleuten dabei helfen soll, neue Trends zu erkennen, das Marktpotenzial zu bewerten und fundiertere Geschäftsentscheidungen zu treffen.

Die Initiative zielt darauf ab, aufzuzeigen, wie Technologien spezifiziert werden, welche Branchen das stärkste Wachstum verzeichnen und wo sich die Nachfrage in wichtigen Segmenten wie Bildung, Unternehmen, Behörden und Unterhaltung verlagert.

Die Partnerschaft will den Schwerpunkt auf die Interpretation legen – also die Übersetzung von Daten in aussagekräftige Erkenntnisse. Sean Wargos Hintergrund in Marktanalyse und Methodik in Verbindung mit Lee Dodsons operativer Erfahrung und seiner Erfahrung auf Herstellerseite soll das tatsächliche Projektverhalten mit dem strategischen Kontext verbinden.

Apogee Insight mit Sitz in den USA wurde Anfang dieses Jahres gegründet. Die Partnerschaft mit Jetbuilt ist die erste große Kooperation in der Branche.

Anzeige