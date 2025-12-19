Am 4. Dezember 2025 kam in Bielefeld die deutsche Musikszene für die „1 Live Krone“ zusammen. Der Radio- und Musikpreis ehrt jedes Jahr die besten Musikerinnen und Musiker des Landes – auch ein Award für Unterhaltung wird vergeben.

Absen hat dabei die LED-Visuals und Bühnendisplays zur Verfügung gestellt. Seit mehr als zehn Jahren arbeitet Gahrens und Battermann, die Produktionsfirma hinter 1 Live Krone, mit Absen zusammen.

Der straffe Zeitplan und die landesweite Live-Übertragung im Fernsehen stellte das Bühnenteam vor einige Herausforderungen: schnelle Szenenwechsel, koordinierte Auf- und Abbauarbeiten der LEDs und eine Umsetzung, die sowohl das Live- als auch das Fernsehpublikum unterhält.

Niedriges Gewicht, hohe Auflösung

Um dem gerecht zu werden, entschied man sich somit für das LED-Panel SA 2.6. Mit einem Pixelpitch von 2,6 Millimetern und der SMD-Technologie deckt dieses LED-Modul laut Absen 99,9 Prozent des Farbspektrums ab. Dabei ist es vergleichsweise leicht, was in einem dynamischen Arbeitsumfeld wichtig ist.

Mit einer 7.680-Hertz-Frequenz in Bildwiederholung und einer Frame Rate von 240 Hertz flimmert es in der Übertragung nicht, und die Bewegungen sehen flüssig aus. Die Integration von Novastar-Prozessoren und der Pixera-Zuspielung erleichtert die Kalibrierung sowie das Farbmanagement.

„Es ist unglaublich motivierend zu wissen, dass unsere innovative Technologie dazu beiträgt, unvergessliche Erlebnisse auf der ganzen Welt zu schaffen, und das Vertrauen in unsere langfristigen Partnerschaften stärkt“, sagt Fabian Lembach, Business Development Manager bei Absen Europe.

Der LED-Hersteller hat ein Video zu den Arbeiten rund um 1 Live Krone veröffentlicht.

