Während sich Barcelona auf die ISE 2026 im Februar vorbereitet, schließt die Messegesellschaft Fira de Barcelona ein Rekordjahr ab. Mit Umsätzen von rund 350 Millionen Euro liegt das Ergebnis etwa 17 Prozent über dem Vorjahr. Das Wachstum spiegelt sowohl die starke Entwicklung der beiden Leitmessen ISE und Mobile World Congress (MWC) als auch die anhaltende Erholung des europäischen Messemarkts nach der Pandemie wider.

Der MWC ist mit zuletzt 109.000 Besuchern die größte Veranstaltung am Standort Gran Via, gefolgt von der ISE mit rund 85.000 Besuchern. Beide Formate verzeichnen seit 2022 ein kontinuierliches Wachstum. Die ISE stößt dabei zunehmend an räumliche Grenzen und wird 2026 und voraussichtlich auch 2027 auf temporäre Erweiterungsflächen außerhalb der Hallen angewiesen sein. Ab 2028 soll die im Bau befindliche Hall Zero die verfügbare Ausstellungsfläche um rund 25 Prozent erhöhen.

Zum Portfolio der Fira de Barcelona zählen neben dem Messegelände Gran Via auch der Standort Montjuïc, das CCIB sowie seit Kurzem der Circuit de Barcelona-Catalunya. Insgesamt finden dort jährlich rund 300 Messen, Kongresse, Wettbewerbe und Events statt, darunter der Smart City Expo World Congress, die Seafood Global Expo sowie die Motorsport-Highlights MotoGP und Formel 1.

Messegelände im Zentrum wird renoviert

Parallel zum Bau der Hall Zero startet die Fira 2026 weitere Infrastrukturprojekte. Das historische Messegelände Montjuïc soll bis 2029 zu einem modernen, urban integrierten Areal umgebaut werden – rechtzeitig zum 100-jährigen Jubiläum der Weltausstellung von 1929.

Mit der Integration des Circuit de Barcelona-Catalunya erweitert die Fira ihr Angebot über klassische Messeformate hinaus. Neben Motorsportveranstaltungen sollen dort künftig verstärkt Messen und Kongresse mit Fokus auf Mobilität und nachhaltige Technologien stattfinden.

Start in das Messejahr mit der ISE 2026

International ist die Fira de Barcelona ebenfalls aktiv. Neben dem Betrieb von zwei Messegeländen in China organisiert oder koorganisiert sie Veranstaltungen unter anderem in Brasilien, Mexiko, den USA, Chile, Katar und Kolumbien. Formate wie die Smart City Expo sollen die internationale Präsenz weiter ausbauen.

Für 2026 rechnet die Fira mit Umsätzen von über 360 Millionen Euro. Die ISE wird erneut die erste Großveranstaltung des Jahres sein und hat bereits rund 1.400 Aussteller bestätigt, darunter 184 Neuaussteller. Zusätzliche Impulse werden durch die Integration des Edtech Congress sowie den Start der neuen Spark-Konferenz erwartet.

