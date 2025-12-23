Samsung ist seit zwei Jahren Partner des Hockenheimrings Baden-Württemberg und nutzt auf dem Gelände LCD Signage Displays, die in mehreren Gebäuden rund um die Rennstrecke installiert sind – darunter das Welcome Center, der VIP-Bereich, die Boxengasse und die Racecontrol. Die zentrale Inhaltssteuerung erfolgt über das Samsung-eigene CMS Magicinfo Cloud.

Im Welcome Center sind 18 Displays installiert. Das Gebäude umfasst rund 360 Quadratmeter und dient als Customer Service Point, Treffpunkt für Führungen sowie als Zugang zur Tribüne und zum Fan-Shop. Zwei der Displays arbeiten doppelseitig und befinden sich in den Schaufenstern. Zum Einsatz kommt die OMN-D-Serie mit 55 Zoll, die aus einem High-Brightness-Display für die Außenseite besteht, das Inhalte auch bei direkter Sonneneinstrahlung darstellt, sowie aus einem Indoor-LCD-Display, das auf das Innenraumlicht abgestimmt ist. Stative erlauben eine Anpassung der Position an Nutzung und Besucheraufkommen.

Im Eingangsbereich begrüßen Large-Format-Displays mit einer Bildschirmdiagonale von 98 Zoll die Besucher. Weitere Displays sind in Stelen integriert und spielen Informationen zur Geschichte des Hockenheimrings sowie zu aktuellen Veranstaltungen aus. Zusätzlich kommen Displays der QMC-Serie von Samsung am Ticketcounter und an der Kaffeebar zum Einsatz, die UHD-Panels mit blendfreier Oberfläche verwenden.

Content-Steuerung über cloudbasiertes CMS

Die Erstellung, Planung und Ausspielung der Inhalte erfolgt über Magicinfo Cloud. Mitarbeitende verschiedener Abteilungen bedienen die LCD-Signage-Displays in ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereichen eigenständig. Dabei greifen die Content-Verantwortlichen auf zentral bereitgestellte Vorlagen innerhalb der Software zurück.

