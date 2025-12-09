Mariano Aragón wird Sales Manager für den US-amerikanischen Markt. Die neu geschaffene Position soll die Expansion in Übersee vorantreiben.

Der spanische Hersteller von LED-Screens Alfalite stellt Mariano Aragón als Sales Manager für den US-amerikanischen Markt ein. Mit der neu geschaffenen Position will Alfalite seine Expansion in den USA vorantreiben.

Aragón verfügt über langjährige Erfahrung in internationalen B2B-Sales und Marktentwicklung. Damit kennt er sich auf dem US-amerikanischen Markt aus. Für den öffentlichen Rundfunk in Spanien, RTVE, war er mehr als acht Jahre als International Affiliate Sales Director tätig. Dabei arbeitete er von Miami aus und unterstütze die Verbreitung von RTVE sowie dessen Partnerschaften in Lateinamerika und den USA. In den vergangenen zehn Jahren war er als unabhängiger Berater der Branche in Lateinamerika und den USA tätig.

„Seine umfangreiche Erfahrung in der Marktentwicklung und sein tiefgehendes Verständnis des Ökosystems für Rundfunk und virtuelle Produktion machen ihn zum idealen Fachmann, um unsere Expansion auf dem US-Markt voranzutreiben“, sagt Luis Garrido, Executive Director bei Alfalite.

Mehrwert durch „Made in Europe“-Label

Vor allem in den Bereich von Technologieadaption für virtuelle Produktionen, XR-Studios und immersive Erlebnissen beobachtet Aragón ein schnelles Wachstum und sieht einen Mehrwert durch Alfalite. Er sagt: „Wir sind ein Hersteller mit voller Kontrolle über das Design und den Produktionsprozess mit klarem Einsatz für Innovation und Nachhaltigkeit“. Zudem verspricht sich Mariano Aragón viel vom „Made in Europe“-Label seines neuen Arbeitgebers, womit man Präzision, Verlässlichkeit und reaktionsschnelle Dienste versichere.

