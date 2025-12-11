Wir haben es alle auf der vergangenen ISE gesehen: Das Label „AI“ klebt inzwischen auf so gut wie allem, was ausgestellt wird. Jedes Display und jede Software-Applikation wird als AI-fähig beworben. Bis zu einem gewissen Grad ist das verständlich: Digital Signage-Anbieter stehen unter starkem Druck, ihren Usern die neuesten technologischen Entwicklungen zugänglich zu machen und ihre Lösungen zukunftsfähig weiterzuentwickeln.

Was bedeutet Zukunftsfähigkeit?

Vor diesem Hintergrund haben wir uns genauer angesehen, was Zukunftsfähigkeit eigentlich bedeutet – insbesondere bei Digital Signage-Software. Ist es vor allem eine moderne Software-Architektur, die die Integration von AI-Funktionen ermöglicht? Wir haben festgestellt: Technologie ist nur einer von fünf Faktoren. Die anderen vier sind für Endkunden zwar weniger greifbar, aber genauso entscheidend für eine langfristig tragfähige Investition.

In unserem neuen kostenlosen Software-Guide stellen wir das TRUST-Prinzip vor, das alle relevanten Aspekte bündelt:

T echnologie

echnologie R esilienz

esilienz U mgang mit Regulierungen

mgang mit Regulierungen S icherheit

icherheit Treue Partner

Das Filterverfahren für Digital Signage-Software

In einem Meer aus Tausenden Software-Anbietern kann die Auswahl schnell überfordern. Und in vielen Branchen existieren zusätzlich Hunderte spezialisierte Lösungen. Natürlich ist es zunächst entscheidend, die Software nach den benötigten Funktionen auszuwählen. Dieser Schritt ist individuell und muss von jedem Endkunden oder Integrator selbst durchlaufen werden. Wer hier Unterstützung braucht sollte sich den invidis Software Compass anschauen.

Im zweiten Schritt jedoch sollten die verbleibenden Lösungen anhand des TRUST-Prinzips gefiltert werden. Denn letztlich sind es fünf einfache Fragen, die man jedem Software-Anbieter stellen sollte – und wer diesen zweiten Schritt berücksichtigt, beugt vielen Problemen vor, die im Verlauf eines Projektlebenszyklus auftreten können.

Kompakt und verständlich aufbereitet ist das Prinzip im PDF „Das TRUST-Prinzip – Wie man verlässliche Digital Signage-Partner findet“. Es steht ab sofort auf unserer Download-Seite bereit.

Wir wünschen viel Freude beim Lesen!

