In den vergangenen Monaten erhielten mehrere große US-Lebensmittelhändler, Digital-Signage-Anbieter und Retail-Tech-Spezialisten eine oder mehrere Patentklagen von Alpha Modus aus North Carolina. Jetzt wurde auch Stratacache – einer der wichtigsten Player im globalen Digital Signage-Markt – in das wohl umfangreichste IP-Gefecht der Branche hineingezogen. Nach Angaben von Alpha Modus soll der Konzern seit Jahren Retail-Intelligence-Technologien einsetzen, die Alpha Modus bereits deutlich früher patentiert hat.

Die neuen Klagen, die das bereits rund 19 Verfahren umfassende Portfolio erweitern, beziehen sich auf ein Paket methodischer Patente. Alpha Modus beschreibt diese als Rückgrat sämtlicher Smart-Retail-Anwendungen: Shopper-Analytics, Stimmungs- und Interaktionsmessung, Produkt-Touchpoint-Erfassung, Inventarsignale, Flächenoptimierung, digitale Kundenansprache sowie die Automatisierung von POS-Workflows.

Im Fall Stratacache geht es konkret um die angebliche Nutzung dieser Patentfamilie in Walkbase-Analytics-Modulen, Presence- und Flow-Tracking, den Retail-Media-Netzwerken der Tochter PRN, Smart-Shelf-Lösungen und sensorbasierten Medienumgebungen.

Alpha-Modus-CEO Bill Alessi zeigte sich erst kürzlich im Gespräch mit invidis/Sixteen:Nine äußerst selbstbewusst: Er sei überzeugt, jeden begonnenen Rechtsstreit zu gewinnen. Mit Stratacache als neuem Ziel dürfte vielen Retail-Tech-Anbietern in den USA nun ein kalter Schauer über den Rücken laufen – und wahrscheinlich nicht ohne Grund: Der Konflikt steht offenbar erst am Anfang.