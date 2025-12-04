Der britische Workplace Integrator Twisted übernimmt das ProAV-Unternehmen Crossover. Mit diesem Schritt will Twisted nicht nur in London Fuß fassen, sondern auch einen Ausbau der Services und Dienstleistungen sicherstellen. Das aus Hampshire stammende Unternehmen bietet seit mehr als zwei Jahrzehnten seinen Kunden weitreichende Dienstleistungen in ProAV – von Design über Installation bis zur Instandhaltung.

Ollie Hall, CEO von Twisted, verspricht sich vor allem wegen der technischen Expertise und des guten Rufs von Crossover eine Verstärkung: „Wir sehen ein deutliches Potenzial, vor allem dank der Fähigkeiten von Crossover, ihrer Verortung in London und der geteilten Überzeugung, sich für unsere Kunden besonders viel Mühe zu geben.“

Crossover bleibt erhalten

Aufseiten von Crossover entschloss man sich laut Managing Director David Sacks für die Fusion, da neben der Expertise auch die Fokussierung auf Kundenzufriedenheit zugesichert wurde. Es hätte auch andere Optionen für Crossover gegeben, „aber bei Twisted war es zum ersten Mal so, dass es damit übereinstimmte, wer wir sind“, erklärt David Sacks. Crossover wird weiterhin unter seinem Namen operieren. Auch Team und Standort bleiben gleich.

Es ist die erste Übernahme von Twisted. Dessen Klientenliste wird somit um weitere namhafte Kunden ergänzt. Im kommenden Jahr ist außerdem ein neuer Standort im Mittleren Osten geplant.