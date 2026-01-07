David Labuskes, CEO des AV-Branchenverbands Avixa, will sich zum Ende des Jahres 2026 aus seiner Funktion zurückzuziehen. Er steht seit 2012 an der Spitze des internationalen Verbands und begleitete mehrere strukturelle Veränderungen – unter anderem die Umbenennung von Infocomm International zu Avixa (Audiovisual and Integrated Experience Association), die 2017 erfolgte.

Avixa erwirtschaftet seine Einnahmen hauptsächlich aus Messen, Trainings und Zertifizierungen. Unter David Labuskes konnte sich der 1939 gegründete Verband verstärkt für neue Berufsgruppen wie Experience Designer, Content Creator und IT-Unternehmen öffnen. Außerdem richtete er Avixa internationaler aus – rund 50 Prozent werden nach Angaben des Verbands außerhalb Nordamerikas erzielt.

„Im Namen des Avixa Board of Directors möchte ich David meinen aufrichtigen Dank für alles aussprechen, was er in den vergangenen 13 Jahren für Avixa geleistet hat“, sagt Tobias Lang, Vorsitzender des Avixa Board of Directors und CEO der Lang AG. „Seine Vision und sein Führungsstil waren entscheidend dafür, die audiovisuelle Branche als global relevantes Berufsfeld mit einer starken und positiven Zukunftsperspektive zu etablieren.“

Weltweit gibt es mittlerweile 15.000 Fachleute, die Avixas CTS-Zertifizierung (Certified Technology Specialist) tragen. Ergänzend führte der Verband 2024 die Zertifizierung „Audiovisual Network Professional“ (ANP) ein.

Eine besondere Herausforderung unter David Labuskes‘ Amtszeit war die Covid-19-Pandemie, in der sämtliche Messen und Konferenzen abgesagt wurden – für Avixa brachen damit Einnahmen aus allen Infocomm-Messen weltweit und der ISE-Messe in Barcelona weg. In dieser Zeit baute man das digitale Angebot stark aus und veranstaltete Remote- und Hybrid-Events. Außerdem richtete man neue Gremien wie den Women’s Council und den Diversity Council ein.

„Ich hätte niemals vorhersehen können, welches Maß an persönlichem Wachstum und Erfüllung diese vielen Jahre an der Spitze von Avixa mit sich bringen würden“, sagt David Labuskes. „Ich freue mich darauf, künftig von den Rängen aus die zukünftigen Erfolge von AVIXA und unserer Branche weltweit zu verfolgen.“

Vor seinem Wechsel zu Avixa war David Labuskes fast 14 Jahre bei RTKL Associates (heute Arcadis) tätig. Dort gründete er den Bereich Technology Design und war am strategischen Ausbau der Technologiekompetenzen des Unternehmens beteiligt. Während dieser Zeit wurde er in den Vorstand berufen, der 2011 die Fusion mit Arcadis begleitete.

Der Avixa-Vorstand ist derzeit auf der Suche nach einem Nachfolger. Bis zum seinem Ausscheiden Ende 2026 bleibt David Labuskes weiterhin CEO des Verbands.