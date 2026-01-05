E-Paper-Displays entwickeln sich rasant weiter. Derzeit arbeiten Displayhersteller noch an einer optimalen Farbgenerierung: So hat Samsung zuletzt seinen eigenen Color Imaging Algorithmus vorgestellt, der rund 2,5 Millionen Farbtöne produzieren soll.

Wie sich diese Entwicklungen nun mit AI verbinden lassen, zeigt Fraimic auf der CES 2026 in Las Vegas. Der Displayhersteller aus Chicago hat den Prototyp seines Smart E Ink Canvas angekündigt: The Smart Canvas.

Laut dem Startup kann man dabei Kunst nach persönlichen Vorlieben per Sprachbefehl generieren. Nutzer tippen dabei auf den Rahmen, sprechen einen Bildwunsch und innerhalb von Sekunden entsteht ein Bild.

In einem Youtube-Video stellt Fraimic selbst The Smart Canvas vor:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

The Smart Canvas nutzt dafür ein vollfarbiges Spectra 6 E Ink-Display auf mattem, papierähnlichem Untergrund. Es ist kabellos und verfügt über eine Batterie mit mehrjähriger Laufzeit. Dabei wird nur Energie verbraucht, wenn ein Bildwechsel vorgenommen wird – genau wie auf einem E-Reader.

Über eine mobile Website lassen sich ohne App- oder Cloud-Anforderungen auch eigene Bilder hochladen und anzeigen. Dabei ist kein Internet nötig, weil die Leinwand selbst das lokale WLAN für den Bildtransfer bereitstellt.

The Smart Canvas wird es zunächst in zwei Größen geben: Bei der Standard-Variante misst das Display 13,3 Zoll, das große Modell hat eine Diagonale von 31,5 Zoll. Damit ist für ausreichend Platz gesorgt, auf dem die Stimmbänder zum Pinsel werden können.