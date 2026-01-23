First Impression baut eine eigene Geschäftseinheit für den Hospitality-Markt auf. Der Integrato r erweitert damit sein Portfolio für internationale Hotelketten.

First Impression erweitert seine Aktivitäten und gründet eine eigenständige Geschäftseinheit für den Hospitality-Markt. Der europaweit tätige Integrator mit Sitz im niederländischen Tilburg, bekannt vor allem für Retail Experiences, richtet dafür ein dediziertes Team ein, das sich auf audiovisuelle und digitale Erlebniskonzepte für Hotels konzentriert. Die Einheit arbeitet bereits an internationalen Hotelkonzepten – darunter Projekte für The Social Hub, einen international tätigen Anbieter von hybriden Hospitality- und Community-Konzepten, der nun offiziell als Kunde geführt wird.

Die neue Hospitality-Einheit adressiert zwei Segmente: Hotelketten mit Fokus auf Meetings und Events sowie Hotels, bei denen das Gästeerlebnis in öffentlichen und gemeinschaftlich genutzten Bereichen im Mittelpunkt steht. Dazu zählen Lobbys, Restaurants, Rooftops, Wellnessbereiche, Fitnessräume und Eventflächen. Der Leistungsumfang umfasst Digital-Signage-Lösungen, Self-Checkin-Systeme, audiovisuelle Installationen sowie interaktive Displays, etwa in Aufzügen.

First Impression bringt Erfahrungen aus internationalen Rollouts in den Bereichen Retail, Fitness und Leisure ein. Grundlage dafür ist eine unternehmenseigene Smart-Deployment-Methodik in Verbindung mit einem globalen Partnernetzwerk. Die Umsetzung erfolgt länderübergreifend, während Qualität, Markenidentität und Service zentral gesteuert werden. Ergänzend zur Technik bietet das Unternehmen konzeptionelle Leistungen und Co-Creation-Ansätze an, die auf die jeweilige Markenidentität des Hotels abgestimmt sind.

Nach Angaben von First Impression spielen energieeffiziente Systeme, Remote-Monitoring und der Einsatz zirkulärer Hardware eine Rolle bei der Umsetzung der Projekte.

