Concept International präsentiert auf der ISE 2026 in Barcelona Digital-Signage-Hardware von Giada sowie Produkte der Eigenmarken FutureNUC und FutureLED.

Im Fokus stehen ARM-Android-Player von Giada, ergänzt um weitere Digital-Signage-Player auf Intel- und Chrome-OS-Basis. Gezeigt werden der Giada AN708 Panel-PC mit Android 14 sowie der DN84 Android-PC. Beide Systeme verfügen über integrierte NPUs für lokale Datenverarbeitung. Ebenfalls ausgestellt sind der Giada DN83 für 4K-Content-Wiedergabe sowie der kompakte DN25 auf Basis der Industrievariante des Raspberry Pi 5. Alle genannten Geräte sind auch für den Betrieb unter Linux vorgesehen.

Ergänzend zeigt Concept International den Giada AR 707, einen Edge-AI-Industrie-PC mit Android 14 und RK3588-Prozessor. Das System ist für den Einsatz bei Temperaturen von minus 20 bis plus 70 Grad Celsius ausgelegt und arbeitet mit Spannungen von 12 bis 24 Volt.

Bereits im invidis-Gastbeitrag AI vs. Digital Signage – Kampf um Rechenpower hatte Geschäftsführer Mike Finckh auf die Bedeutung von ARM-basierten Systemen für Digital-Signage-Projekte hingewiesen.

Flexbox für ChromeOS

Für ChromeOS-Projekte wird der Mini-PC FutureNUC Flexbox vorgestellt. Zudem sind doppelseitige COB-LED-Walls der Butterfly-Serie der Eigenmarke FutureLED mit zwei LED-Flächen unterschiedlicher Auflösung und Helligkeit zu sehen.

Abgerundet wird der Messeauftritt durch Doorzign, eine Komplettlösung für digitale Türbeschilderung. Das System kombiniert E-Paper-Displays von Qbic mit einem webbasierten CMS von Zeitwart und kommt ohne monatliche Cloud-Gebühren aus.

Das Unternehmen präsentiert die Neuheiten auf der ISE 2026 in Barcelona an Stand 4E350.

