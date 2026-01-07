Mit dem Auftritt auf der ISE 2026 in Barcelona will Sony zeigen, wie AV-Lösungen in konkreten Umfeldern eingesetzt werden können. Dabei will man mit dem gestalterischen Potenzial von Technologien Räume aufwerten und Kreativität fördern.

Unter dem Motto „Empowering Creativity, Enhancing Spaces“ werden AV-Lösungen für verschiedene Branchen vorgestellt. Neben dem Corporate- und Education-Bereich werden auch Retail, Content-Produktion und Live-Events adressiert.

Für den Unternehmensbereich gibt es AV-Systeme, die Raumbuchung, Conferencing und Signage umfassen. Für Bildungseinrichtungen zeigt Sony eine AI-Autoframing-Funktion und führt die Kompatibilität mit Produkten von Drittanbietern vor.

Das Retail-Angebot umfasst unter anderem interaktive Displaylösungen, die im Store auf Kundenbewegungen reagieren. Spatial Reality Displays generieren dabei dreidimensionale Produktdarstellungen. Diese hat Sony gemeinsam mit Ameria auf der ISE 2025 bereits vorgeführt.

Auch in der Content-Produktion setzt Sony auf All-in-One-Lösungen, zum Beispiel für das Streaming von Videos oder Podcasts. Im Bereich der Live-Events präsentiert Sony Technologien zur Konferenz- und Eventproduktion.

Nachhaltigkeit spielt vermehrt eine Rolle

Für das auf der Messe vertretene Geschäftsfeld Professional Displays & Solutions will Sony bis 2030 verstärkt auf Nachhaltigkeit setzen. Das Unternehmen plant demnach eine Reduzierung der Treibhausgasemissionen entlang der Wertschöpfungskette um 25 Prozent. Zudem will man die nicht recyclingfähigen Kunststoffe begrenzen und Kunststoffverpackungen bei kleineren Produkten zukünftig vermeiden.

„Auf der ISE 2026 zeigen wir, wie Technologie Kreativität fördern und alltägliche Räume in Erlebnisse verwandeln kann. Ob inspirierende Klassenzimmer, smarter Arbeitsplatz oder immersiver Verkaufsraum – Sony-Lösungen sollen Kunden dabei helfen, größer zu denken und smarter zu arbeiten, und gleichzeitig eine nachhaltigere Zukunft zu unterstützen“, sagt Rik Willemse, Leiter von Sony Professional Displays & Solutions Europe.

Sony ist auf der ISE 2026 in der Fira de Barcelona am Stand 3E300 vertreten.