Beky Cann übernimmt beim britischen Unternehmen Re-Sauce die Leitung für PR und Marketing. Damit soll das Kommunikations- und Mediaservices-Angebot erweitert werden.

Re-Sauce Beky Cann wird Head of Global PR & Marketing

Das ProAV-Consultingunternehmen Re-Sauce benennt Beky Cann zur Head of Global PR & Marketing. Ihr neuer Aufgabenbereich umfasst damit Brand-Storytelling, Channel-Influence, Trade-Press-Engagement und strategische Marketingprogramme in Europa, dem Nahen Osten, Indien, Nordamerika und APAC.

Zusätzlich wird sie als Senior Communications Lead für Kunden agieren und Retainer-Programme lokal wie international unterstützen.

Mehr als 25 Jahre Erfahrung

Beky Cann bringt dabei mehr als 25 Jahre Erfahrung in PR und Marketing mit. Dabei hatte sie leitende Rollen in ProAV, Workplace, Enterprise Technology und Digital Signage inne. Zuletzt war sie bei Peerless-AV tätig.

„Wir glauben, dass starke Kommunikation und Verbindungen zwischen Menschen Wachstum ermöglichen. Beky bringt strategische PR-Expertise und redaktionelle Glaubwürdigkeit ein“, sagt Gordon Dutch, CEO von Re-Sauce.

Mit der Berufung Beky Canns will Re-Sauce somit sein Service-Portfolio um eine einheitliche globale Kommunikationsfunktion erweitern.

„Ich habe meine Laufbahn darauf aufgebaut, die Geschichten hinter Technologie-Marken authentisch und technisch zu erzählen. Über Re-Sauce will ich PR- und Marketing-Programme mit langfristiger Wirkung liefern – beginnend mit ISE 2026“, sagt Beky Cann, Head of Global PR & Marketing.