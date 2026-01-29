Lokale Musikprogramme beeinflussen das Erleben von Hotelgästen messbar. Musik von lokalen Künstlern, mit lokaler Sprache oder mit direktem Stadtbezug beeinflusst damit die Zufriedenheit und das Ortgefühl von Hotelgästen. Das zeigt eine europäische Pilotstudie von Openmuse in Zusammenarbeit mit der Motel One Group. Die Untersuchung fand unter realen Hotelbedingungen statt.

Heardis verantwortete die kuratierten Musikprogramme. Der Anbieter von Audio-Services entwickelt seit mehreren Jahren die lokalen Musikprofile für Motel One Hotels und The Cloud One Hotels.

Playlist mit und ohne lokalen Bezug

Die Studie analysierte den Beitrag lokaler Musik zum Ankommen und zur Aufenthaltsqualität. Dafür verglich sie jeweils zwei Playlists mit identischem Markenbezug. Der Unterschied der beiden Playlists lag dabei in der Lokalität der Inhalte. Dementsprechend hörten Gäste und Mitarbeiter einmal Musik ohne lokalen Bezug. Das andere Mal beinhaltete die Playlist ausschließlich lokale Musik.

Die Pilotstudie wurde im Rahmen des EU-geförderten Horizon-Europe-Forschungsprojekts durchgeführt.

Ortsverbundenheit verdreifacht

Die Ergebnisse im Detail: Die Wahrscheinlichkeit, sich mit dem Aufenthaltsort verbunden zu fühlen, verdreifachte sich fast. Der Faktor lag dabei bei 2,97. Zudem stieg der Anteil positiver Aufenthaltsbewertungen von 66 auf 79 Prozent. Auch die Bereitschaft, neue Songs oder Künstler zu entdecken, nahm zu.

Die Inspiration zur musikalischen Entdeckung wuchs von 27 auf 44 Prozent. Die Ergebnisse zeigten sich unabhängig von Alter, Geschlecht oder Musikgeschmack. Damit weist die Studie einen konsistenten Effekt aus.

Sechs Hotels der Motel One Group waren an der Studie beteiligt – in Berlin, Hamburg, Paris und Wien. Die Testpersonen bewerteten ihr Erleben anonym per QR‑Umfrage. Den Zweck des Tests kannten sie nicht.

Auf Basis der Ergebnisse wollen die Motel One Group und Heardis die lokalen Musikprogramme weiterentwickeln. Zudem sollen sie schrittweise ausgeweitet werden. Ziel ist eine konsistente Integration entlang der Guest Journey.

Die Studie im Überblick Studie: Openmuse, EU-gefördertes Forschungs- und Innovationsprojekt Beteiligte: Heardis in Zusammenarbeit mit Motel One Methode: Befragung nach Abspielen von nicht-lokalen/lokalen Playlists in ausgewählten Hotels von Mitarbeitern und Gästen, die den Studienzweck nicht kannten. Ergebnis: Es erhöhte sich nach dem Hören lokaler Playlists die Wahrscheinlichkeit, sich mit dem Aufenthaltsort verbunden zu fühlen fast um den Faktor drei – unabhängig von Alter, Geschlecht oder Musikgeschmack. Die Gästezufriedenheit und die Neugier, Neues zu entdecken, stiegen. Bedeutung: Stärkere Rolle von Audio und Musik in Hospitality

