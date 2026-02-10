Auf der ISE 2026 in Barcelona präsentierte Absen ein Portfolio, das auf die Ablösung herkömmlicher LCD-Systeme im Außenbereich ausgelegt ist. Mit der neuen AW-Serie positioniert sich der Hersteller im Segment der digitalen City-Light-Poster und Smart-City-Anwendungen.

Die Modelle AW 1.2 Pro und AW 1.5 Pro nutzen Chip-on-Board-Technologie, um eine robuster gegen Umwelteinflüsse zu sein.

Langfristiges ROI als Verkaufsargument

Absen zielt mit diesen Produkten auf die gängigen Formate 74 und 86 Zoll ab. Als zentrales Verkaufsargument führt das Unternehmen die Total Cost of Ownership an.

Im direkten Vergleich zu LCD-Lösungen sollen die LED-Module durch eine längere Lebensdauer ohne Helligkeitsverlust und einen signifikant geringeren Stromverbrauch punkten.

Die Module sind als All-in-One-Lösung konzipiert, bei der Steuereinheiten und PC-Slots bereits integriert sind, was die Installation vereinfacht.

Für den High-End-Retail zeigte Absen die CL V3 Serie. Diese Indoor-Lösung fokussiert sich auf hohe Kontrastwerte und Farbtreue für Luxusmarken. Neue Standby-Modi sollen den Energiebedarf im dauerhaften Betrieb senken.

Auch SA-Serie mit COB erweitert

Zusätzlich wurde die SA-Serie für den Rental-Markt um eine COB-Variante erweitert. Damit will man den gestiegenen Anforderungen im Touring-Geschäft gerecht werden.

Die Marktlage bewertete das Unternehmen als umkämpft. “Man muss härter kämpfen“, sagte Jessica Golding, European Brand & Marketing Director bei Absen. Außerdem könne man nicht mehr nur Träume verkaufen, sondern müsse Lösungen anbieten, die mit der Realität übereinstimmen.

Weiter verzeichne das Unternehmen nicht nur im Rental-Bereich Erfolge. Laut Jessica Golding wird Absen in Norwegen alle Flughäfen des Landes mit der AW-Serie beliefern.