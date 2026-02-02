Der DooH-Plattformanbieter Vistar Media hat Oliver Goodge zum Enterprise Sales Director für EMEA ernannt. In dieser neu geschaffenen Position soll er die Expansion der Unternehmenslösungen von Vistar Media in der gesamten Region leiten und dabei eng mit Netzwerkbetreibern und Einzelhändlern zusammenarbeiten.

Das Ziel: die Verwaltung, den Verkauf und die Monetarisierung bestehender DooH-Bestände modernisieren – durch das Portfolio von Vistar, das die Lösungen Ad Server, Cortex und Mediation umfasst. Mit ihnen soll die Lücke zwischen traditionellen manuellen Arbeitsabläufen und automatisierten Echtzeit-Einnahmequellen geschlossen werden.

Oliver Goodge wird von London aus operieren und berichtet an Eric Lamb, SVP, Enterprise Solutions. Dieser kommentiert: „Die Ernennung von Oliver ist ein wichtiger Schritt im Rahmen unseres langfristigen Engagements für Wachstum im EMEA-Markt. Da Media Owner und Einzelhändler in der gesamten Region bestrebt sind, ihre DooH-Aktivitäten zu modernisieren und neue Einnahmequellen zu erschließen, bringt Oliver die richtige Kombination aus programmatischer Expertise, technischem Verständnis für Branchensoftware, kommerzieller Führungskompetenz und Erfahrung aus erster Hand auf der Seite der Netzwerkbetreiber mit.“

Stationen bei I-Media und Scoota

Der neue Sales Director verfügt über ein Jahrzehnt Erfahrung im Bereich Programmatic Advertising. Er hielt Führungspositionen entlang der gesamten Supply Chain inne, von Netzwerkbetreibern und DSPs bis hin zur Softwareentwicklung. Zuletzt leitete er die Einführung der Programmatic-Sparte von I-Media, die er von Grund auf aufbaute. Davor war Oliver Goodge Commercial Director bei Scoota, wo er die globale P&L sowie die Handelsstrategie für große Holdinggesellschaften in EMEA, Nordamerika und APAC verantwortete.

„Es gibt enorme Möglichkeiten, Netzwerkbetreibern und Einzelhändlern dabei zu helfen, ihre Prozesse zu vereinfachen und das volle Potenzial ihrer digitalen Inventare auszuschöpfen“, kommentiert Oliver Goodge. „Ich freue mich darauf, eng mit Partnern zusammenzuarbeiten, um intelligentere und effizientere Geschäftsmodelle zu entwickeln.“

Seit der Übernahme durch T-Mobile US vor rund einem Jahr verstärkt Vistar Media seine Ambitionen, sich als gesamtheitliche DooH-Plattform in EMEA zu positionieren.

