Spinetix präsentiert auf der ISE 2026 in Barcelona den aktuellen Stand seines Digital Signage‑Portfolios. Zugleich markiert es damit das 20‑jährige Firmenjubiläum.

Das Schweizer Unternehmen zeigt seine End‑to‑End‑Ausrichtung, die Hardware, Software und Cloud‑Dienste in einer Lösung bündeln soll. Zudem führt Spinetix die neue Plattform Spinetix Hub vor, die als cloudbasierte Schaltstelle alle Komponenten des Angebots zusammenführt.

Ein Teil der Vorführung ist dabei ein ausgespielte Grußbotschaft auf den Displays am Stand von Spinetix.

Im Mittelpunkt steht dabei die Kombination aus Ayra als cloudbasiertem CMS sowie Elementi als Desktop‑Software für datenbasierte Anwendungen. Beide Systeme unterstützen Integrationen von Microsoft 365, Power BI und Google Workspace.

Spinetix bietet zudem Digital‑Signage‑as‑a‑Service an, das Hardware, Cloud‑Management und Datenanbindung in einer vollständig gehosteten Lösung bündelt.

Dadurch können Nutzer Inhalte mit externen Daten verbinden. Zusätzlich soll Spinetix Hub den Zugriff auf Geräte, Ressourcen und Feature‑Sets zentralisieren. „Bei Digital Signage geht es nicht um Screens, es geht um Experience“, sagt Nicolas Meyer, VP Marketing & Channel Management bei Spinetix.

Am Stand 4S400 zeigt Spinetix Live‑Demos der Gesamtlösung. Damit will das Unternehmen Abläufe vereinheitlichen und den Betrieb für unterschiedliche Branchen erleichtern.

Anzeige