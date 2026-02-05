Die Lang Academy bietet ausgewählte Trainings an, die Avixa seit neuestem für die Erneuerung der CTS‑Zertifizierungen anerkennt.

Damit können Teilnehmende bei bestimmten Kursen Punkte sammeln, die für die Verlängerung der CTS‑, CTS‑D‑ und CTS‑I‑Zertifikate erforderlich sind. Die Kurse sind auf der Website von Avixa gelistet.

Punkteerfassung über Avixa-Konto

Teilnehmende geben bei der Anmeldung an, ob sie Punkte zur Zertifikatsverlängerung sammeln wollen. Die Erfassung läuft anschließend über das persönliche Avixa‑Konto. Grundlage für die Aufnahme in das Programm ist die im Dezember abgeschlossene CTS‑Zertifizierung mehrerer Trainer von Lang.

„Mit der Integration ausgewählter Schulungen in das Avixa RU Provider Programm schaffen wir einen zusätzlichen Mehrwert für unsere Teilnehmenden“, sagt Lina Lang, Director der Lang Academy. Die Anerkennung gilt für eine Auswahl an Trainings und soll schrittweise erweitert werden.

Die Lang AG verweist zusätzlich auf weitere Informationen zu den Trainings und zu den anerkannten Kursen auf der Website der Lang Academy.

