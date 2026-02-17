Mit Tomas Oubailis setzt LG Electronics auf einen langjährigen Branchenkenner aus den eigenen Reihen: In seiner neuen Funktion als Sales Director der Business Unit IT Solutions steuert er seit Jahresbeginn 2026 das Deutschlandgeschäft im Bereich IT-Lösungen.

Seine Karriere bei LG begann er 2001 als System Engineer für Netzwerkprodukte. 2003 wechselte er in das Produktmanagement für optische Laufwerke, später kamen Notebooks und NAS-Systeme hinzu. Es folgten Stationen als Business Unit Manager für optische Laufwerke und als Senior Key Account Manager im Bereich Monitore. Zuletzt leitete der gebürtige Litauer rund zehn Jahre lang den Vertrieb im B2C-Bereich.

„Ich freue mich sehr über die neue Aufgabe und das mir entgegengebrachte Vertrauen“, sagt Tomas Oubailis. „Da ich die Entwicklung unserer IT-Lösungen über viele Jahre in verschiedenen Funktionen begleiten durfte, ist es mir ein besonderes Anliegen, in meiner neuen Rolle als Sales Director das Wachstum weiter voranzutreiben und unsere Marktposition gemeinsam mit dem Team nachhaltig zu stärken.“

Mit seiner langjährigen Erfahrung in unterschiedlichen Funktionen innerhalb des Unternehmens soll er nun die strategische Weiterentwicklung des IT-Lösungsgeschäfts in Deutschland vorantreiben und die Marktposition nachhaltig ausbauen.