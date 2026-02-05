Florian Kraft übernimmt die Position des General Manager Consulting. Er verantwortet den Consulting-Bereich bei Plan-Net Austria. Zuvor war er als Director Digital bei A1 Telekom Austria tätig. Dort lag sein Aufgabenfeld unter anderem in der digitalen Vermarktung, im Customer Value Management sowie in digitalen Vertriebs- und Servicekanälen. Bei Plan-Net Austria umfasst sein Zuständigkeitsbereich Themen der Organisations- und Transformationsberatung sowie die Begleitung von Marketing- und Vertriebsstrukturen.

Thomas Limbüchler übernimmt die Rolle des General Manager Experience & Technology. Er verantwortet Experience Design sowie Technologie- und Datenkompetenzen. Zuvor war er Geschäftsführer der Digitalagentur „Be Water, My Friend“ und hatte leitende Funktionen bei Wearedevelopers, DDB und PKP BBDO inne. Bei Plan-Net Austria bündelt er die Disziplinen Experience, Technology und Data in einer gemeinsamen Organisationseinheit.

Plan-Net Austria ist Teil des House of Communication Wien innerhalb der Serviceplan Group. Das Modell vereint Strategie, Kreation, Media und Technologie unter einem organisatorischen Dach.

