Stefan Kretz besetzt die Position des Director Strategy bei Wongdoody neu. Zudem fängt Alejandro Márquez als Creative Director bei der Agentur an.

Damit will die Tochter des Technologieunternehmens Infosys sein integriertes Plattform-Marketing und AI-gestützte Markenführung stärken.

Stefan Kretz übernimmt in seiner neuen Rolle die strategische Beratung und Weiterentwicklung von Marken im Bereich digitaler Kommunikation. Dabei berichtet er an Eva McKinnon, Senior Vice President Digital Marketing & Strategy.

Alejandro Márquez soll die Weiterentwicklung von Marken im Social-Media-Bereich steuern. Die kreativen Prozesse soll er dabei AI-gestützt und plattformspezifisch umsetzen. Er berichtet dabei an Dennis Dünnwald, Senior Vice President Digital Marketing.

Beide zuvor bei TLGG

Stefan Kretz und Alejandro Márquez kommen beide von der Berliner Werbeagentur TLGG. Somit teilen sie sich nicht nur ihren neuen, sondern auch ihren alten Arbeitgeber.

Alejandro Márquez hatte dabei zuletzt eine Position als Associate Creative Director inne. Dabei sammelte er in der Verantwortung integrierter Kampagnen bereits Erfahrung in Social Media. Stefan Kretz verantwortete in seiner TLGG-Zeit internationale Markenmandate wie Mercedes-Benz und Telekom.

„Plattformen, Daten und KI verändern die Markenführung grundlegend. Entscheidend ist jedoch, Technologie nicht isoliert zu denken, sondern strategisch zu verankern und kreativ wirksam zu machen. Genau dieser Verbindung bringen Stefan und Alejandro mit“, sagt Dennis Dünnwald.