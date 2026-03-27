Quividi, Analytics-Anbieter für DooH und Instore Retail Media, ernennt Mitch Wade zum neuen Chief Revenue Officer. Er soll die globale Geschäftsentwicklung und Markteinführungsstrategie von Quividi vorantreiben und Partnerschaften mit Einzelhändlern, Netzwerkbetreibern sowie Technologie- und Ökosystempartnern ausbauen.

„Mitch bringt außergewöhnliches kaufmännisches Gespür und ein tiefgreifendes Verständnis der Retail-Media-Landschaft mit“, sagt Olivier Duizabo, CEO von Quividi. „Zu Beginn dieser nächsten Wachstumsphase verschafft uns die Tatsache, dass Mitch die Leitung des Umsatzbereichs übernimmt, eine starke Position, um den immer anspruchsvolleren Bedürfnissen von Retailern und Netzwerkbetreibern weltweit gerecht zu werden. Der Ausbau unseres Vertriebsteams spiegelt unser Vertrauen in die Marktchancen und unser Engagement wider, in allen Regionen in großem Maßstab tätig zu sein.“

„Ich freue mich sehr, diese Position in einem für Quividi und die Retail-Media-Branche so entscheidenden Moment zu übernehmen“, kommentiert Mitch Wade. „Retail Media im Store verändert die Art und Weise, wie Marken mit Kunden in Kontakt treten, und die AI-gestützte Zielgruppenmessung ist der Motor dahinter. Die auf Datenschutz ausgerichtete Plattform von Quividi liefert Einzelhändlern und Medieninhabern die fundierten Erkenntnisse, die sie benötigen, um den Wert jedes Bildschirms nachzuweisen und zu steigern.“