Das britische Softwareunternehmen Screencloud hat Cédric Guyot zum neuen Chief Executive Officer ernannt. Mitbegründer Mark McDermott wird die Position des Chief Product Officer übernehmen und damit direkt für die Entwicklung der Digital Signage-CMS-Plattform des Unternehmens verantwortlich sein.

Der Führungswechsel erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Screencloud nach einer strategischen Investition von Tenzing Private Equity im April 2025 seine Geschäftstätigkeit und seine kommerzielle Reichweite ausbauen möchte. Cédric Guyot bringt 25 Jahre Erfahrung im Bereich B2B-SaaS mit, darunter CEO-Positionen bei Xtel und Führungspositionen bei Kantar Retail Virtual Reality, Retail Solutions und Agentrics.

Dieser Wechsel spiegelt ein häufiges Muster unter Gründern wider: Sie kehren zu ihren technischen oder produktbezogenen Wurzeln zurück, während die operative Leitung an jemanden mit Erfahrung im Bereich Skalierung übergeben wird. Mark McDermott sagt: „Der Aufbau von Screencloud in den letzten zehn Jahren bedeutete, dass ich alle Aufgaben übernommen habe, die das Unternehmen benötigte. Durch den Wechsel in die Rolle des CPO kann ich mich auf die Bereiche konzentrieren, in denen ich den größten Einfluss habe, während Cédric uns die entsprechende kommerzielle Führungskompetenz mitbringt.“

Cédric Guyot fügte hinzu, dass Screencloud ein starkes, branchenführendes Produkt mit einem treuen Kundenstamm entwickelt habe. „Digital Signage wurde ein Jahrzehnt lang unterschätzt. Die Technologie hat aufgeholt, die Nachfrage seitens der Unternehmen ist da, und Screencloud hat still und leise das beste Produkt in diesem Bereich entwickelt. Jetzt ist es an der Zeit, damit aufzuhören, darüber zu schweigen.“