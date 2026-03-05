Während LED-Installationen auf der ISE 2026 die Aufmerksamkeit auf sich zogen, bekräftigte die LCD-Technologie im Hintergrund leise ihre Rolle als Rückgrat professioneller Display-Installationen.

Die ISE 2026 brachte keine radikale Neuerfindung von LCD. Stattdessen präsentierten Hersteller eine stetige Weiterentwicklung: schlankere Bauformen, verbesserte Helligkeitsgleichmäßigkeit, höhere Energieeffizienz und ein anspruchsvolleres Industriedesign.

Großteil der Installationen LCD

Analysen und Daten von Futuresource Consulting legen im Nachgang nahe, dass LCD trotz der starken Wachstumskurve von LED weiterhin den Großteil des installierten Volumens professioneller Displays ausmacht. In vielen Umgebungen ist nahtlose Modularität nicht erforderlich. Zuverlässigkeit, Erschwinglichkeit und einfache Implementierung sind wichtiger.

Retail Media Networks, Besprechungsräume, Verkehrsknotenpunkte und internes Corporate Signage setzen weiterhin auf LCD aufgrund seiner vorhersehbaren Leistung und etablierten Lieferketten. Selbst wenn LED in Premium-Umgebungen an Bedeutung gewinnt, bleibt LCD die Standardspezifikation für alltägliche Installationen.

Verändert hat sich die Rolle, die LCD heute innerhalb des breiteren AV-Ökosystems einnimmt. Auf der ISE 2026 wurden Displays zunehmend als Endpunkte innerhalb integrierter Softwareumgebungen positioniert statt als eigenständige Hardwareprodukte. Content-Management-Systeme, Remote-Geräteüberwachung, Sicherheitsebenen, Analyse-Dashboards und Cloud-Orchestrierungsplattformen rücken ins Zentrum der Wertschöpfung. In diesem Kontext wird das Panel selbst – ob LCD oder LED – zu einer Komponente innerhalb einer umfassenderen Workflow-Architektur.

Verschiebung bei der Software

Dies steht im Einklang mit Beobachtungen von invidis zur praktischen Integration von AI in CMS-Plattformen. Die eigentliche Verschiebung betrifft nicht allein die Display-Technologie, sondern die Art und Weise, wie Software-Ökosysteme die Ausspielung von Inhalten automatisieren, Zeitpläne optimieren, Betriebszeiten überwachen und Leistungskennzahlen generieren. LCD-Netzwerke, die häufig in großem Maßstab ausgerollt werden, profitieren besonders von dieser Entwicklung, da Effizienz und Verwaltbarkeit bei umfangreichen Multi-Site-Implementierungen entscheidend sind.

Das Fazit: LCD muss sich nicht neu erfinden, um relevant zu bleiben. Es bleibt die praktikabelste und kosteneffizienteste Lösung für ein breites Spektrum an Digital-Signage-, Bildungs- und Unternehmensanwendungen.