Die Ceconomy AG, die Muttergesellschaft von Mediamarktsaturn, strukturiert die Führungsebene neu. Dabei gibt Kai-Ulrich Deissner seinen Posten als CEO zum 1. Juli 2026 ab – dies wurde bereits Anfang März 2026 kommuniziert.

Ab der Jahresmitte besetzt Remko Rijnders den CEO-Posten.

Seit 17 Jahren bei Mediamarktsaturn

Remko Rijnders ist seit 17 Jahren in verschiedenen Managementrollen bei Mediamarktsaturn tätig und leitete unter anderem das operative Geschäft in den Benelux-Staaten. Zuletzt war er als CFO von Ceconomy tätig

„So sehr wir das Ausscheiden von Kai-Ulrich Deissner bedauern, so froh sind wir, mit Remko Rijnders einen hervorragenden neuen CEO benennen zu können. Rijnders hat die Strategie des Unternehmens in den letzten Jahren aktiv mitgestaltet und gemeinsam im Vorstand entscheidende Impulse gegeben“, sagt Christoph Vilanek, Aufsichtsratsvorsitzender bei Ceconomy.

Der abtretende CEO Kai-Ulrich Deissner sagt: „Es ist mir eine Ehre, dieses Unternehmen zu führen. Ich werde einen nahtlosen Übergang in den nächsten Wochen sicherstellen. Ich hab das größte Vertrauen in Remko und das gesamte Führungsteam. Ich bin sicher, unser Unternehmen ist in den besten Händen“.

Jan Niclas Brandt neuer CCO

Zudem wechselt Jan Niclas Brandt zum 1. April 2026 in den Vorstand. Dort verantwortet er als Chief Customer Officer das neue Ressort Customer. Zuletzt verantwortete Jan Niclas Brandt die Landesgesellschaften in Österreich und der Schweiz. Mit diesem Schritt will Ceconomy den Kundenfokus weiter ausbauen.

Ceconomy gehört seit Ende 2025 mehrteilig JD.com, einem chinesischen Online-Händler im Bereich Technologie und Elektronik.